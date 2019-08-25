بالصور - هيئتا قب الياس وجديتا في التيار نظمتا عشاء مشتركا

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نظَّمت هيئتا قب الياس وجديتا في التيار الوطني الحر عشاء مشتركاً بمشاركة ممثل رئيس التيار الوزير جبران باسيل النائب سليم عون ورئيسي بلديتي قب الياس جهاد المعلم والمريجات جمال مشعلاني وممثل عن الوزير حسن مراد ومنسقة قضاء زحلة جيهان جبور ورجال دين وحشد من المناصرين.

النائب سليم عون أكد أن هناك حملة لشيطنة الوزير جبران باسيل داعيا التيار كله للتصدي لهذه الحملة لأنها ليست استهدافاً لشخص بل لكل التيار. ولفت عون في إشارة الى تعيينات المجلس الدستوري إلى ألا استهداف لأحد وخاصة القوات اللبنانية داعياً للعودة إلى الإتفاق معها وأسسه. وأشار إلى أن الإتفاق لا يعني إلغاء أي طرف كما حصل مع حزب الله وكما حصل في التسوية الرئاسية مع تيار المستقبل، مشدداً على التمسك بهذا المسار.

وذكَّر عون بأن خيار التيار بين المصلحة الخاصة وبين المصلحة العامة هو لمصلحة العام، وأشار إلى تضامن التيار الوطني الحر مع الرئيس سعد الحريري خلال أزمة احتجازه.

وأضاف أن المهم في منطقة زحلة وخاصة قب الياس وشتورا وجديتا هو نموذج العيش الواحد بالتنوع ما يجعلها صورة مصغرة عن لبنان وكذلك عن التيار الوطني الحر. وقال إننا نحاول تقديم نموذج في العمل الحزبي من خلال الإنتخابات التي تشارك فيها القاعدة، مشيداً بتداول السلطة في الهيئات المحلية وبين هيئات القضاء. كما شدد على ضرورة مواجهة الأزمة الإقتصادية التي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية ومنتقداً الشائعات عن الوضع المالي.

وكانت كلمة لمنسقة هيئة قضاء زحلة جيهان جبور لفتت فيها إلى المشاريع التي تنوي تنفيذها الهيئة ومنها مؤتمر تنظيمي في الخريف وتنظيم الهيئات المحلية، لافتة الى الديموقراطية في التيار وضرورة ترسيخها.

وكانت كلمة لكلٍ من منسقة جديتا مارلين حنوش ومنسق قب الياس الدكتور وليد كعدي شددا فيها على التمسك بمسيرة المؤسس الرئيس ميشال عون وبقيادة الوزير جبران باسيل. وختاماً كرمت الهيئتان منسق جديتا السابق داوود حنوش وقدمتا إليه مع النائب عون درعاً تذكارية، كما كانت كلمة لمنسق قب الياس السابق المحامي أسعد حداد. وأحيا السهرة عازف الكمان روجيه زرزور وسط تفاعل الجمهور.