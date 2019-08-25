المطران درويش زار القاضي حمزة مهنئاً

A + A -

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش يرافقه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم القاضي عمر حمزة في منزله في مجدل عنجر مهنئاً بتعيينه عضواً في المجلس الدستوري، بحضور المستشار محمد ياسين ورجل الأعمال علي الجاروش.

ونوّه سيادته بالقاضي حمزة وبسيرته القضائية المشرّفة في كل المناصب القضائية التي تولاها، شاكراً مجلس الوزراء على اختيار الأشخاص المناسبين في المراكز المناسبة، وتمنى سيادته للقاضي حمزة التوفيق في منصبه الجديد خاصة وان امام المجلس الدستوري قضايا مهمة بانتظار البت فيها.