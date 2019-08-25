بالصور - تكريم جديد للفنان التشكيلي غسان محفوظ والإعلان عن معرض للوحاته

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كرّمت بلدية لبعا إبنها الفنان التشكيلي غسان محفوظ، ضمن مهرجانات عيد إنتقال السيدة العذراء، بحضور راعي الأبرشية المطران مارون العمار والنائبين سليم خوري وميشال معوض وحشد من الكهنة ورؤساء البلديات وفعاليات المنطقة.

وأعلن الفنان التشكيلي غسان محفوظ عن رغبته في تقديم معرض فني لأعماله، برعاية سيادة المطران عمار، يعود ريع المعرض لبناء كنيسة سيدة لبعا، جزين.

هو ابن بلدة لبعا، الفنان التشكيلي، الرسام غسان محفوظ، مؤسس ومالك معهد "محفوظيات للفنون"، مدير قسم الفنون التشكيلية في المعهد الفني الأنطوني، مستشار فني لإتحاد بلديات جزين وللعديد من المعاهد الفنية، حائز على ديبلوم في فن الرسم من أكاديمية ميكل انج للفنون، حائز على ديبلوم في فن رسم الإيقونات من المعهد الأنطوني، قام بالعديد من المعارض الخاصة والجماعية في لبنان والخارج. هو اول فنان بالعالم يعرض لوحاته في منظمة الطيران المدني ايكاو في مونتريال. حائز على العديد من الجوائز والتكريمات والدروع، آخرها في أغادير - المغرب. تنتشر لوحاته في العديد من دول العالم خاصةً في الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. يشتهر الفنان محفوظ بالرسم المباشر السريع في المعارض والمحافل وعلى شاشات التلفزة. هو من مؤسسي برنامج "جيل الإنجيل"، وفنانه المعتمد على شاشة "Télé Lumière " وال OTV . نفذ العديد من الجداريات للكنائس والأديرة، أبرزها كنيسة مار تقلا سد البوشرية، كنيسة سيدة الرسل في السبتية، كنيسة مار يوسف الحدث، وصمم تجديداً للوحة سيدة لبعا. إن نجاح معهد محفوظيات دفع العديد من المدارس لتوقيع إتفاقيات تعاون بينها وبينه، أبرزها إتفاقية المعهد الأنطوني و Mahfouziat و Gallery and school of art.