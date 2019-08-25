الصراف: عكار تقع في صلب اهتمامات فخامة الرئيس ميشال عون

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التقى وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف هيئة حلبا في التيار الوطني الحرّ . وأكد الصراف، خلال اللقاء، ان عكار تقع في صلب اهتمامات فخامة الرئيس ميشال عون .

ورداً على احد الاسئلة، شرح الصراف موضوع اقامة مستوصف ومستشفى عسكري في عكّار بالقرب من المستشفى الحكومي بناء على ما اتفق عليه مع رئيسي الجمهورية والحكومة مشيرا الى انه سيصبح من الممكن ان يتطبب ابناء المؤسسة العسكرية وعائلاتهم في منطقتهم مما سيوفر لهم الكثير من الوقت والجهد والمال . كما كانت جولة أفق في الاوضاع السياسية والاقتثادية الراهنة في البلد.

و استقبل الصرّاف وفداً من الاتحاد اللبناني البرازيلي برئاسة رئيس الإتحاد بسّام حداد في منزله في كرم عصفور وتمّ التداول بالدور المهم الذي يضطلع به البرازيليون من أصل لبناني في المساهمة في بناء مستقبل لبنان . بعد اللقاء، استبقى الصراف ضيوفه الى مأدبة غداء.