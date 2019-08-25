بالصور والفيديو - اسقاط طائرتين مسيرتين في الضاحية.. محاولة اغتيال!؟

A + A -

قال مسؤول بحزب الله لـ"رويترز" إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.



وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله. وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرة التي أسقطت في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول في "حزب الله"، تأكيدا لسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت المصادر ان الطائرة الاولى لم تنفجر والطائرة الثانية سقطت على سطح احد المباني دون أن تخلف ضحايا أو خسائر مادية.

وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرة التي أسقطت في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

هذا وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية. وأكدت المصادر الخبرية ان الانفجارات كانت نتيجة هجوم طائرات حربية اسرائيلة على مطار المزة.

ويؤكد بعض المحللين، ارتباط الهجوم الاسرائيلي المتزامن على سوريا ولبنان بتهديدات نتنياهو الاخيرة، حيث اشار رئيس وزراء الاحتلال الى اسامي بعض البلدان وأكد انه سيستهدف "قواعد ايرانية" (حسب زعمه) فيها. وقبل ايام اتهم الكثير من المحللين الاحتلال الاسرائيلي بقصف قواعد الحشد الشعبي في العراق.