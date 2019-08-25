عناوين الصحف ليوم الأحد 25 آب 2019

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الأنباء: «سوء تفاهم» أو «سوء نية»؟! خطأ في التقدير أم في التواصل؟!

إقصاء «القوات» عن المجلس الدستوري يدفعها إلى «مراجعة الحسابات»

الشرق الأوسط: هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟

لبنان يترقب... والحريري زار واشنطن بسببها



النهار: لقاء عون – جنبلاط يطوي صفحة الخلاف الاخير... رئيس الجمهورية يطمئن الى الوضع الاقتصادي المالي



الديار: الخارجيّة الأميركيّة تعيّن مُوظفين إضافيين لمتابعة كلّ شاردة في لبنان

كوشنير ينسحب بعد سقوط صفقة القرن ونتنياهو قد يتنازل لرئيس الموساد

الصراع على الزعامة المارونيّة بين باسيل وجعجع.. والقوات مُحاصرة من التيّار



الحياة: غداء "عائلي" جمعه وعون وباسيل في قصر بيت الدين: جنبلاط: لإجراءات غير شعبية لئلا نواجه تصنيفا أسوأ