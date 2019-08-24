لبنان يسحق الأردن ويواجه سوريا في نهائي بطولة غرب آسيا للسيدات في كرة السلة

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حقق منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة، العلامة الكاملة في الدور الأول من بطولة دول غرب آسيا، التي تقام في صالة النادي الأورثوذكسي بالعاصمة الأردنية عمان، حتى الاثنين 26 آب الجاري، بمشاركة اربعة منتخبات هي، بالاضافة الى لبنان، كل من: الأردن وسوريا وايران.

وفي التفاصيل، حقق المنتخب اللبناني بقيادة المدرب الصربي ميلان كوتارتش، فوزه الثالث على التوالي في ثلاث مباريات، بعدما سحق المنتخب الأردني بنتيجة (90-41) السبت، وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي: (30-8) (48-18) (71-29) (90-41).

وسيواجه المنتخب اللبناني نظيره السوري،الفائز على ايران، في المباراة النهائية التي ستقام عند الساعة السابعة من مساء الاثنين.

وكانت أفضل مسجلة في المنتخب اللبناني، دانييلا فياض ونتالي سيفاجيان (14 نقطة)، بينما كانت ماريا الحن أفضل مسجلة في الفريق الخاسر(14 نقطة)، وقد تصدر المنتخب اللبناني الترتيب العام للدور الأول، بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، من دون أي خسارة.

وسبق لمنتخب لبنان أن فاز الجمعة على نظيره السوري، بنتيجة (74-60)، وعلى منتخب إيران بنتيجة (88-75)، مساء الخميس الفائت، وفي ختام الدور الأول، فازت سوريا على إيران (68-61).

وترتاح الفرق الأحد، على أن تقام مباراتان الاثنين، في اليوم الأخير، بحيث تلتقي ايران والأردن على المركزين الثالث والرابع، عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، بينما سيلعب لبنان وسوريا في المباراة النهائية، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت، وتبدو حظوظ المنتخب اللبناني عالية جدا لاحراز اللقب، وتجديد الفوز على سوريا، حيث بدا المنتخب اللبناني في جهوزية عالية، بعد التحضيرات المكثفة قبل إنطلاق البطولة.