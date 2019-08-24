باسيل في عشاء هيئة كسروان - الفتوح: الإنقاذ لا يزال ممكناً

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عندما وجد القرار الحر في بعبدا تحررت الارض واليوم هناك قرار حر جديد في بعبدا لتحرير اقتصادنا وماليتنا من القيود. هذا ما أكّده رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلال عشاء هيئة كسروان في التيار الوطني الحر في حضور حشد من الفعاليات.

باسيل أكّد انّ الخروج من الازمة الموروثة يحتاج الى قرار سياسي جريء وحر وهذا الامر ليس سهلا وهو للأسف ليس متوفرا بعد.

من جهته أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار انّ الخدمات التي يقوم بها التيار هي لكلّ لبنان.

عازار شدّد على انّ التيار الوطني الحر هو لكل لبنان