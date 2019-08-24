كلودين عون روكز من عندقت: هدفنا رفع مكانة المرأة في المنظومة التشريعية كما في مختلف مجالات الحياة

A + A -

أولم رئيس بلدية عندقت عمر مسعود، على شرف رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، في مطعم القبو في عندقت، في حضور النواب: أسعد درغام، مصطفى حسين، وممثل محمد سليمان نجله أحمد، المونسينيور الياس جرجس، رئيس اتحاد بلديات الشفت أنطون عبود، وحشد من الفاعليات السياسية والاجتماعية ومسؤولي الجمعيات الأهلية في عكار.

وبعد كلمة ترحيب للزميل منذر المرعبي نوه فيها بجهود كلودين عون روكز ومحبتها لعكار "هذه المحافظة الفخورة بجيشها وعيشها المشترك"، ألقى مسعود كلمة توجه فيها إلى المحتفى بها بالقول: "انت ابنة رجل عظيم كجبال لبنان ربما لم ينصفه الماضي، والحاضر يعمل على إفشاله، ولكن المستقبل والأجيال القادمة ستشهد ان ميشال عون هو الفرصة الوحيدة لهذا الوطن منذ الاستقلال".

أضاف: "هذه عكار التي نحتفل العام المقبل بالمئوية الأولى لانضمامها إلى دولة لبنان الكبير، وكأن السلطة المركزية لم تدرك بعد أنها أصبحت جزءا من الوطن، وللأسف أنه بالرغم من اننا نمثل بين 7 و 10 بالمئة من عدد السكان ومساحة لبنان، فاننا لا نحصل على ربع او 10 بالمئة من هذه النسبة من حقوقنا في الإنماء والوظائف والمشاريع والاستثمارات وتعيينات الفئة الاولى".

وتطرق الى "الحرمان الذي تعاني منه عكار التي هي مشروع شهادة فقط، إذ قدمنا في سبيل لبنان ما يزيد عن بقية المناطق مجتمعة، بينما تبلغ موازنة ثلاث بلديات في ساحل المتن ما يزيد عن موازنة جميع بلديات عكار".

وشدد مسعود على أن "التضحية والشهادة لا تقاسان بالمال، ولكن الظلم قاس والحرمان مزعج"، وتساءل "أين حصة عكار من تعيينات الفئة الاولى في الماضي والتي تحضر الآن؟ اذا بيعطونا 2 بيكون إنجاز، بينما حجمنا الطبيعي يخولنا بالحصول على 10؟ أين مؤسسات الدولة في عكار. أين الجامعة اللبنانية؟ الحل برأينا لن يكون بإنشاء صندوق لإنماء عكار والشمال لانه سيصبح كما غيره مزرابا للهدر والمحسوبيات، بل يكون باللامركزية الإدارية وبإعطاء البلديات المنتخبة المزيد من الصلاحيات، المزيد من المداخيل والمزيد من الرقابة والمحاسبة، مع قانون جديد وعصري للانتخابات البلدية".

درغام

ثم ألقى درغام كلمة أشار فيها الى "أن كلودين عون روكز تألقت وتميزت في الدفاع عن حقوق المرأة، واجتهدت في المطالبة بتطوير القوانين التي تمكن المرأة من ان تكون عضوا فاعلا وكيانا مستقلا في المجتمع سياسيا وإجتماعيا وتربويا". ولفت الى "أنه لا يمكننا أن ننكر أن المجتمع اللبناني عامة، والعكاري خصوصا يحصر المرأة بدورها التقليدي، كربة منزل، ولا يعترف بدورها كمواطنة لديها حقوق وعليها واجبات، الأمر الذي يعمق الهوة بين المرأة والرجل في مجتمعنا، بالرغم من الطاقات الهائلة والكفاءات المميزة للنساء العكاريات".

وأضاف: "لا بد من الاشارة الى أهمية تفعيل دور المرأة عبر نشر الوعي في المجتمع لتعرف النساء حقوقهن، وهذه مهمة مشتركة بين المجتمع المدني والدولة، ونحن من جهتنا ودورنا التشريعي نحتاج لقوانين تنصف النساء وتضمن حقوقهن الإنسانية".

وشدد على "أن تحسين وضع المرأة يستدعي التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجتمع، لأن حقوق المرأة هي حقوق الانسان وهذه مسؤولية مشتركة".

وفي ما يخص مشاريع عكار الانمائية أكد درغام أن "هناك تعاونا وتنسيقا بيني وبين زملائي نواب عكار، ونحن نتابع كل المشاريع الحيوية من الجامعة اللبنانية والأتوستراد العربي، والطرق وغيرها".

كلودين روكز

وتطرقت روكز الى "التمييز الواقع على المرأة اللبنانية"، لافتة الى أننا "ما زلنا حتى اليوم، نسعى لتعديل القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة، فهدفنا رفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مجالات الحياة"، ومؤكدة ان "إنخراط النساء في المجال السياسي وعملهن في الشأن العام على المستوى المحلي والوطني، من أهم الخطوات التي من شأنها ان تطور مجتمعنا وتغنيه".

كما شددت على "أهمية التخلص من التمييز الطائفي، وإعتماد الخطاب الواحد الهادئ"، وقالت: "قدمنا الكثير من مشاريع القوانين، وسنحول نهار المعوق الى النهار الوطني لدمج الاحتياجات الخاصة، والهيئة الوطنية مستمرة باقتراح المزيد من القوانين، منها تحديد عمر الزواج، قانون لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، نقل المرأة جنسيتها الى أولادها".

وأشارت الى "أهمية تفعيل دور المرأة عبر نشر الوعي الثقافي في المجتمع وتعزيز ثقافة الاحترام"، مشددة على "أهمية الترويج الايجابي للأخبار"، وقالت: "عكار تضم الكثير من الكفاءات وتتمتع بطبيعة خلابة وقدرات هائلة".

ثم قدم الفنان جوزيف الخوري منحوتة خشبية باسم عندقت لروكز، وقدمت لها الشابة ريتا النغيوي باقة ورد.