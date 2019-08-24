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عازار خلال عشاء هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار: مصرون على الإنجاز رغم المطبات ومهما تطلب الأمر من وقت

24
AUGUST
2019
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رأى النائب روجيه عازار، في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء كسروان الفتوح في "التيار الوطني الحر"، أن "نقلة نوعية تحققت في كسروان الفتوح منذ أن مثلها الرئيس عون في مجلس النواب، معاهدا نفسه متابعتها بجدية حتى الانجاز".

 

وبشر أهالي المنطقة بأنه "خلال أسبوعين يتم استلام اوتوستراد جديدة غزير- القطين"، معلنا "البدء مؤخرا بتنفيذ مشروع إضاءة طريق السهيلة- درعون حريصا على الطاقة الشمسية، كما والعمل على إنشاء ممشية طبيعية في نهر الكلب بعد صب قنوات الري لتفادي الأضرار الناتجة عنها".

 

أضاف: "وبالنسبة لتوسيع أوتوستراد جونية، فالتنفيذ يبدأ قريبا جدا بعد عرقلة دامت سنين. أما المشروع الأكبر فهو مرفأ جونية الذي سيثابر على تحقيقه لأنه يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وينعشها اقتصاديا، ويعيد كسروان الفتوح إلى قلب الحركة في لبنان".

 

وقال إن "ما يقوم به التيار هو خدمة لكل المنطقة، ولا تمييز لا بين بلدة وبلدة ولا بين الذين ينتمون إلى التيار وأحزاب أخرى. فالطرقات والكهرباء والمياه والمرفأ للجميع، ولهذا يجب على الجميع أن يتعاونوا بدل التلهي بإطلاق النار السياسي الذي لا يقتل سوى صاحبه".

 

وفي موضوع انتخابات "التيار الوطني الحر"، رأى عازار أنها "تندرج ضمن سلسلة تؤكد ان التيار هو الحزب الأكثر ممارسة للديمقراطية وبأشكالها المتطورة، ومهما شكك المشككون وضلل الاعلام، يبقى التيار الوطني الحر الأكثر إشراقا والأكثر نظافة وحيوية بين الأحزاب والتيارات".

 

ووصف الوضع اللبناني ب"المعقد"، والفساد ب"الكبير"، مؤكدا "الإصرار على الانجاز رغم المطبات ومهما تطلب هذا الأمر من وقت".

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