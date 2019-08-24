بالفيديو - اشكال كاد أن يتحول إلى تضارب لدى شركة سفريات في فرن الشباك.. وهذا ما تبيّن!

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نشرت صفحة وينية الدولة مقطع فيديو لإشكال وقع صباح الخميس في مكتب سفريات Original Sky tours في منطقة فرن الشباك بين مالكة الشركة وبين عدد كبير من المسافرين الذين كانوا قد دفعوا ثمن تذاكر سفر لرحلات سياحيه الى عدد من الدول. وبحسب معلومات أوردتها "وينيه الدولة" فقد تبين ان حجوزات التذاكر هي وهمية وغير حقيقية مما دفع المسافرين الى التجمع في مركز الشركة والمطالبة بحقوقهم.

وقد تطور الاشكال عندما هددت السيدة المعترضين باستدعاء القوى الامنية لطردهم من الشركة.

وفي معلومات نشرتها "وينية الدولة" تبين ان صاحبة الشركة هي شقيقة فواز فواز مالك شركة New plaza tours المتهمة بممارسة عمليات احتيال على مئات المواطنين في لبنان فيما فر مالكها فواز الى تركيا بعدما جنى ملايين الدولارات.