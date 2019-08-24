لمن تعود الطائرة الخاصة التي حاولت الاقلاع من دون اذن في مطار بيروت.. إليكم المفاجأة!

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بعد محاولة طائرة في مطار بيروت الدولي الاقلاع من دون الحصول على إذن من مديرية الطيران المدني، أوقفت دورية من جهاز امن المطار طاقم الطائرة المؤلف من ايطاليين ويونانيين وسلمتهم الى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية قوى الأمن الداخلي التي بدأت تحقيقاها.



وبحسب المعطيات، فإن الطائرة خاصة تعود الى فواز فواز صاحب شركة "نيو بلازا تورز" المتواري عن الانظار. وقد حاولت الاقلاع علماً أنها متوقفة في المطار منذ سبعة اشهر بإنتظار الحصول على تراخيص لشركة طيران خاصة اسمها FLY AIR LEBANON ولكن لم تحصل عليها بعد.



وبحسب خطة الطيران فإن الطائرة كانت متوجهة نحو الكويت وهي تحمل الطاقم.