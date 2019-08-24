نائب رئيس "التيار" يعلن عزوفه عن الترشّح

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صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر البيان الآتي:

بعدما أدى مهمته طوال السنين الأربع الماضية بإخلاص وتفان، ونظرا لإيمانه الشديد بمبدأالمداورة وثقافة الإستمرارية الديمقراطية، ورغبة منه بإفساح المجال أمام الرفيقات والرفاق الطامحين بالترشح لهذا المنصب، قرر نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر عدم الترشح للمنصب من جديد، آملا في ان يستكمل الفريق المقبل ورشة مأسسة التيار التي ساهم في اطلاقها بزخم خلال توليه مسؤولياته الإدارية، والتي يفتخر بإنجازاتها مع كل الأشخاص الذين ساهموا معه في تحقيقها.

أما في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، فالامر المؤكد أنه كان وسيبقى ناشطا في التيار الوطني الحر والى جانب الوزير جبران باسيل وطبعاً إلى جانب الرئيس المؤسس فخامة العماد ميشال عون.