فريد البستاني من بيت الدين: على الوعد وعلى العهد

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ترأس نائب الشوف فريد البستاني وفدا كبيرا تجاوز عدده الـ ٢٠٠ شخصا من مختلف البلدات والمناطق الشوفية زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مقره الصيفي في بيت الدين.



وأشار البستاني إلى أنه "بوجودكم فخامة الرئيس أصبح هذا المقر إلى قبلة الشوفيين ومحج كل اللبنانيين"، مضيفا أن "هذا القصر الشاهد على استمرار الحكم الوطني من زمن الإمارة إلى عهد الجمهورية أصبح معكم وبوجودكم يمثل الحلم الذي راودنا جميعا واستطعتم تجسيده برئيس قوي رصيده محبة الناس وقراره حر ومتحرر لا يخضع للضغوط والإملاءات ولا الإغراءات".



وتابع "وجودكم في الشوف قلب الجبل يعطي لنا الطمأنينة ويحفز المقيمين والعائدين على ممارسة العيش الواحد الذي مارسناه لعقود وعقود والذي وبفضل حكمتكم لن تعكر صفوته غيمة صيف عابرة".



وأردف "وأنتم من القائلين أن الجبل هو قلب لبنان وأنتم اليوم في قلب الجبل ننتظر منكم العمل على تحقيق ما يستحق من إقفال ملف المهجرين وإنماء السياحة ورعاية الزراعة والصناعة وتأمين التعليم والصحة ووضع حل لمشاكل الكهرباء والمياه والنفايات".



وأمل "أن يتم في عهدكم استكمال بناء وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي وكذلك مستشفى الدامور".



وأكد "إننا على الوعد وعلى العهد مستمرين معكم وبفضل رعايتكم في مسيرة الإنماء التي رسمتموها للشوف والجبل. ليعود الجبل ويلعب دوره كمنارة للوطن كل الوطن".