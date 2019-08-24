بيان صادر عن حزب الله وحركة أمل

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عقدت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" في منطقة الجنوب إجتماعا في مركز "حزب الله" في مدينة النبطية، تم في خلاله البحث في آخر التطورات على الساحتين الجنوبية والمحلية.

وهنأت القيادتان في بيان "أهلنا في الجنوب والبقاع، وعلى مساحة الوطن، والأمتين العربية والإسلامية بالإنتصار الإلهي الكبير ضد العدو الصهيوني في العام 2006 والإنتصار والتحرير الثاني ضد التكفيريين الإرهابيين وانتصار لبنان شعبا وجيشا ومقاومة على أولئك التكفيريين وتحرير كامل الأرض من دنسهم وإرهابهم في البقاع وعلى الحدود الشرقية".

وأكدتا "التمسك بخيار المقاومة، باعتباره خيارا يردع العدوان ويحرر الأرض ويحمي السيادة والحرية والإستقلال".

وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، جددت القيادتان "الإلتزام والتمسك بنهجه المقاوم ومسيرته في خدمة المستضعفين والمحرومين".

ودعت "الجماهير الحسينية، وكعهدهم دائما، الى أوسع مشاركة في إحياء مجالس العزاء وتنظيم مسيرات اللطم وتعميم السواد في المدن والقرى والبلدات مع التأكيد على التكاتف والتعاون والوحدة".

وأخيرا نوهت القيادتان باستئناف الحكومة لجلساتها، داعية إياها الى "معالجة المشاكل الحياتية والاقتصادية والإنمائية للمواطنين، وفي مقدمها معالجة ملفات الهدر والفساد".