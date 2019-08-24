جنبلاط من بيت الدين: الرئيس يركز على اهمية ​الوضع الاقتصادي​ والنقدي واللقاء مع باسيل كان وديا

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وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا والنائب تيمور جنبلاط الى بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وبعد انتهاء اللقاء، اشار جنبلاط الى انه "استعرض مع الرئيس عون جملة قضايا، ولكن الرئيس يركز على اهمية الوضع الاقتصادي والنقدي، وقد جرى هناك اعادة تصنيف سلبي من قبل احدى المؤسسات، والرئيس عون سيدعو المسؤولين في البلاد لاجتماع كي نتحمل جميعا هذه المسؤولية ونحضر لموازنة العام 2020 التي ستكون بداية التصحيح الاقتصادي".



وحول لقائه باسيل، قال جنبلاط: "اللقاء مع باسيل كان وديا ولم أعاتبه".