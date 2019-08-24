بستاني من سد بلعا: عملية بناء المشروع تقدمت.. وخيار بناء السدود لتخزين المياه السطحية التي تذهب هدراً لا رجوع عنه

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كشفت وزيرة الطاقة ندى بستاني في تصريح لها من سد بلعا عن أن "عملية بناء هذا المشروع تقدمت كثيرا ونأمل الانتهاء منه مع نهاية العام 2020"، مشيرةً إلى أن "طبيعة الجبال اللبنانية تستوجب معالجات هندسية خاصة بتقنيات معتمدة في الدول ذات الطبيعة المشابهة للبنان وهذا بكل بساطة ما جرى في سد بلعا"، لافتةً إلى أن "البحيرة ستغذي تنورين وشاتين ودوما في منطقة أعالي البترون بحوالي 2 مليون متر مكعب من المياه".

وأكدت "إنناحرصنا على أن تترافق عملية البناء مع انشاء طريق دائري حول البحيرة لتمكين أهالي المنطقة والزائرين من التمتع بجمال الموقع وزيارة بالوعي بلعا وبعتارة الذين تم تجهيزهما لاستقبال الزوار"، مشيرةً إلى أن "خيار بناء السدود لتخزين المياه السطحية التي تذهب هدراً لا رجوع عنه وهذا لا يمنع من اللجوء الى المصادر المكمّلة الأخرى كالآبار حين تدعو الحاجة"، مضيفةً "أطلقنا اليوم بناء محطة تكرير المياه في سد المسيلحة ونطلق هنا أيضاً محطة التكرير".

بالصور - الوزيرة ندى بستاني خوري في جولة على سد بلعا