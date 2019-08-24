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وهاب من الجاهلية: سياسة الرئيس عون تشجيع البقاء في قرى الجبل عبر الإنماء المتوازن

24
AUGUST
2019
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بدعوة من بلدية الجاهلية - الشوف، شارك رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في اللقاء التشاوري مع مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران،  حول وضع مياه الشفة مع اقتراب موعد وصولها الى كل منازل البلدة بعد إتمام التوصيلات خلال الأسابيع القادمة، والذي أقامته البلديةفي دار البلدة بحضور المجلس البلدي والإختياري، وفعاليات وهيئات مدنية واجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير القرى المجاورة وحشد من الأهالي.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى رئيس بلدية الجاهلية الأستاذ أمين أبوذياب كلمة شكر خلالها مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران على الجهود المبذولة من قبله ومن قبل إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإنجاز مشروع توصيل مياه الشفة الى كافة المنازل في البلدة، وغيره من المشاريع في منطقة الجبل.
 
وهاب
 
ثم كان كلمة لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، أكّد خلالها على أن "سياسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون هي تشجيع البقاء في القرى عبر الإنماء المتوازن وأعطى توجيهاته لإنجاز مشروع مياه الشفة في البلدة، لافتاً الى مشروع الصرف الصحي الممول من دولة الكويت ب 70 مليار دولار والذي يشمل كل منطقة المناصف، كاشفاً أنه سيتم تلزيم المشروع خلال شهرين والبدء به، متوجهاً بالشكر الى الرئيس عون في الجهود التي بذلها خلال زيارته لدولة الكويت لإنجاز هذا المشروع، لافتاً الى أن الرئيس عون خلال إقامته في القصر الصيفي في بيت الدين وعد بإنجاز العديد من المشاريع الإنمائية في الجبل لتحقيق الإنماء المتوازن الذي يحقق العيش المشترك، لافتاً الى أن الرئيس عون سيطرح على مجلس الوزراء مشروع توسيع الطرقات في الجبل لما لهذا المشروع من أهمية في السياحية البيئية.
 
جبران
 
من جهته شكر مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران جهود وإصرار فخامة الرئيس عون على إنجاز مشروع مياه الشفة في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في الجبل لأن دون مياه لا جبل أخضر ولا زراعة مؤكّداً أنه قبل نهاية العام ستكون المياه في كل المنازل المستوفية شروط طلبات المياه.
 
 
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