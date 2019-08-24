living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القوات أصرت على حصة رغم رفضها المحاصصة.. خلاصة وحيدة: ثبات التفاهم الرئاسي من تشكيل الحكومة الى تعيينات الدستوري (أنطوان الأسمر)

24
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خرجت القوات اللبنانية، في نحو أسبوع، بأذى واضح، سيتبدى حكما في خطاب رئيسها في محطة الأول من أيلول. هو أذى تعتبره هي إستكمالا للحصار المضروب عليها، فيما يقرأه خصومها إمتدادا لأخطاء استراتيجية وتكتيكية تذهب اليها قيادة القوات بملء إرادتها نتيجة قراءة خاطئة لمجريات الأمور وموازين القوى والمصالح السياسية!


ما حصل أنه في محطتي لقاء المصارحة والمصالحة وتعيينات المجلس الدستوري، بدا أن حلفاء القوات المفترضين لم يأخذوها في الإعتبار، شأنها شأن ما حصل سابقا يوم تشكيل الحكومة الحالية التي خرجت منها غانمة بـ٣ وزارات عادية ووزارة دولة. حينها إضطر سعد الحريري الى ان يصارح سمير جعجع بأن هذه الوزارات هي المتوافرة وإلا فهو سائر في حكومة بلا القوات اللبنانية.


في المحطات الثلاث، الحكومة فلقاء المصارحة ومن ثم التعيينات، كان التفاهم الرئاسي هو العامل الحاكِم والمرجّح على غيره من العوامل، فيما منّت القوات اللبنانية في المحطات الثلاث ذاتها النفس بمكسب سياسي يتمثل حدّا ادنى في إنعاش التحالف الثلاثي مع كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، وحدا أقصى إعادة إحياء قوى ١٤ آذار.


لم تخف القوات اللبنانية إستياءها من التخلي التي خرجت به، وإن لم يتعدّ هذا الإستياء راهنا إبداء اللوم والعتب، كما حصل في الساعات الأخيرة على خلفية تعيينات الدستوري. طال اللوم في شكل رئيس كلا من نبيه بري وسعد الحريري، فيما لم يقصّر الرجلان في شرح ملابسات ما حصل والوعد الذي أعطي للقوات إبان جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة في الدستوري في مجلس النواب، بأن سيكون لها في تعيينات الحكومة مرشحها الماروني.


يومها، لحظات بعد سماعها الوعد، سجّلت قيادة التيار الوطني الحر أمرين فاقعين:
أ-هل الجهة التي قطعت الوعد قادرة فعلا على الإيفاء به؟ بدليل أن المرشح القواتي الماروني أُخرج من دون الحاجة حتى الى عرض الأمر على التصويت في الحكومة. وهو أمر إن دل على شيء فعلى ثبات التفاهم الرئاسي من جهة، ومحورية العهد والتيار في أي قرار يُتخذ على مستوى السلطة التنفيذية.


ب-في الأساس، كررت القوات مرارا أنها في موقف مناهض للمحاصصة، ترفضها كليا ولا تريد من الإدارة شيء سوى استقامة المعينين. وإذ بها في صلب مسألة الحصص، تحاجج وتعاند وتصر على حصة وتوسّط من يضمنها لها، من غير أن يكون لها ما تريد. وهو أمر كان محور الخلاف بين التيار والوقات منذ حكومة سعد الحريري الثانية، وأدى فيما أدى الى إنتفاء جوهر الاتفاق بينهما، أو ما عرف بتفاهم معراب.


صحيح أن القوات اللبنانية واصلت خطاب المظلومية غداة سقوط مرشحها الى المجلس الدستوري، مصوّبة على التيار الوطني الحر من باب إتهامه بالاستمرار في سياسة عزلها وفرض الحصار عليها والاستفراد في الحصة المسيحية، لكن هذا الخطاب لم يعد يخفي أمرا لافتا يتعلّق أساسا بأخطاء في التكتيك تقع فيها قيادة القوات تُضطر في بعض الأحيان الى أن تدفع ثمنها. هكذا حصل لها إبان ازمة الحريري في الريتز، والرجل لوّح تكرارا بلفظ البحصة، وهو إن لم يفعل لكن البحصة لا تزال على حالها في ذهنه ووجدانه. وهكذا حصل لها في تعيينات الدستوري، إذ كان يكفي القوات أمران إثنان كان من شأنهما أن يحفظ لها ما أرادت من حصة:


١-إما العودة الى جوهر تفاهم معراب والتشاور مع العهد والتيار، مربط القرار، وعندها كان من الممكن أن تخرج بما قد يرضيها أو يقنعها، لكنها بدلا من ذلك إتكأت على وساطة ووعد طارا ادراج رياح التفاهم الرئاسي الأكبر من مجرد وساطة ووعد؛


٢-وإما القبول بترشيح أرثوذكسي أو كاثوليكي، وهو عرض سمعته مرتين في بيت الوسط وفي عين التينة، ووافقت عليه قيادة التيار، سائلة من راجعها أن تطرح القوات أكثر من إسم واحد كي تؤمن حصة لها، والاهم كي تخرج من الحرج الذي ستقع فيه في حال أصرت على الحظي- حصرا وعنادا- بالحصة المارونية. وفي ذهن القوات أنها تستعيد تجربة إصرارها على المقعد الماروني إبان مفاوضات تشكيل الحكومة الراهنة، لكن المحطتين مغايرتان تماما، أقلّه في إختلاف الظرف والمعطى والتدخل الدولي.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout