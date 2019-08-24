living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلس الوزراء يحدد الثالث من كانون الأول يوماً وطنياً لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة

24
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مجلس الوزراء يحدد الثالث من كانون الأول، يوماً وطنياً لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة،
استجابة لطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ويصوت على مشروع القانون المقدم من رئيس الحكومة والذي يرمي إلى استبدال كلمة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

----------------------------------------------------------------------

حددّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثالث من كانون الأول من كلّ عام، يوماً وطنياً لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك استجابة لطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الذي كانت قد تقدمت به إلى رئيس الحكومة سعد الحريري في 8/2/2019 .
وجاء طلب الهيئة بعد المبادرات التي قامت بها اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، بمساندة رئيس الجمهورية، لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة، بما أن أهم ما يمكن تقديمه لهم هو الدمج عوضاّ عن التركيز على الإعاقة، مع كل ما يعنيه هذا الدمج من مساواة في الحقوق مع الأشخاص من غير ذوي الإحتياجات الخاصة، وتأمين ممارسة هذه الحقوق وفق خصوصية الاحتياجات.
وكانت الهيئة قد طالبت بتحديد الثالث من كانون الأول، يوماً وطنياً للدمج، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.
كذلك صوّت مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع القانون المقدّم من رئيس الحكومة والذي يرمي إلى استبدال كلمة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة أينما وردت في النصوص القانونية والمراسلات كافة.
وتعتبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن من شأن هذه المبادرات أن تساهم في التوعية على أهمية حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الناس مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout