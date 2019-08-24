عناوين الصحف ليوم السبت 24 آب 2019

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الأخبار

العدوان الأميركي على «الحشد»: العراق نحو المواجهة؟

البناء

قمة الثمانية دون روسيا الأحد... وماكرون يلتقي ظريف استعداداً... وفلسطين تكتب رسالتها بالدم

الجيش السوريّ يعلن طيّ صفحة ريف حماة ويفتح أبواب إدلب... وأردوغان إلى موسكو

أوغلو في بيروت نفطياً... وجنبلاط إلى بيت الدين... والتصنيفات بين المصرف و«الصندوق

الجمهورية

لبنان يردّ على التصنيفين: لدينا القدرة على النهوض وسنبدأ بالإصلاحات

اللواء

مصرف لبنان قادر على إستيعاب صدمة تراجع التصنيف

الثنائي الشيعي متوجس من تعهدات الحريري.. وجنبلاط في بيت الدين اليوم

L'Orient-Le Jour

Fitch dégrade la note du Liban, S&P maintient son évaluation

The Daily Star

Lebanon vows action after mixed financial rating