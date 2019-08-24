أسرار الصحف ليوم السبت 24 آب 2019

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الجمهورية

وصف وزراء في تيار بارز قرار حزب ممثل بالحكومة في مسألة التعيينات، كأنه "إجر بالبور وإجر بالفالحة".

اعتبر وزير سابق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإلغاء الألقاب في التخاطب وفي المراسلات

الإدارية، بأنه "عظيم، لكن يجب إلغاء الشتائم في التخاطب لا أللقاب فقط".

تدور مواجهة صامتة بين فريق مرجعية رسمية كبيرة وحزب فاعل على تعيين بديل من رئيس التنظيم المدني الحالي.

البناء

خفايا

قالت مصادر مصرفية إنّ الحملة الإعلامية التي تسوّق لتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية تقف وراءها أطراف محلية سياسية ومالية تريد إيصال رسالة لحاكم مصرف لبنان بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي مضمونها جملة من الشروط الجديدة التي طلبها الصندوق ورفضها مصرف لبنان، وقالت المصادر إنّ هذا هو سبب الأجواء التي يتمّ ترويجها حول تصنيفات المؤسسات المالية الدولية التي يرتبط بعضها بطلبات الصندوق ويضغط بالتصنيف لتطبيقها!

كواليس

قالت مصادر إعلامية فرنسية إنّ الرئيس الفرنسي اتصل بالرئيس الأميركي هاتفياً عدة مرات لمناقشة الملف النووي الإيراني، وفي كلّ مرة كان يستمع لطلبات الرئيس الأميركي وسقوفها العالية كان يسأل عن البديل الأميركي للتفاهم مع إيران فيأتيه الجواب بأنّ واشنطن مستعدّة للانتظار حتى تقبل إيران بالشروط الأميركية، ويجيبه الرئيس الفرنسي لكن العالم لا يستطيع الانتظار، وقالت المصادر إنّ آخر إتصال سجل موافقة الرئيس الأميركي على أن لا مجال للانتظار ولا مانع من مبادرة فرنسية.



اللواء

غمز

قد يكون حزب بارز صرف النظر عن فوز مرشحه بالتزكية في انتخابات فرعية!

همس

تواجه لائحة من طلبات المواعيد اللبنانية في مدينة كبرى لمناسبة اجتماعات أيلول، ما يشبه قلة الاهتمام والإستجابة!

لغز

يسجّل على الوزراء الجدد عدم الإنخراط الجدي في ورشة النقاشات والقرارات في مجلس الوزراء.