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إنقاذ غريق وفقدان آخر قبالة شاطىء صيدا

23
AUGUST
2019
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غرق شابان عصر اليوم قبالة الشاطىء المحاذي لبوليفار رفيق الحريري البحري في مدينة صيدا، و تمكن عدد من رواد الشاطىء من انقاذ احدهما، وتم نقله من قبل الصليب الأحمر اللبناني وهو بحال الخطر الى مركز لبيب الطبي في صيدا، فيما لا زال الشاب الآخر ويدعى بسام الأحمد مفقودا. وتتواصل عمليات البحث عنه من قبل فرق الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني.

وحضر الى المكان للمساعدة عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد، عناصر سرية اطفاء بلدية صيدا وعناصر الجمعية الاسلامية الطبية.

الى ذلك جددت جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا تحذيرها الى رواد السباحة على شاطىء صيدا بضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، حيث جهزت بلدية صيدا مساحة مجانية كبيرة على المسبح الشعبي تحت إشراف منقذين متخصصين. كما توجهت الجمعية للذين لا يجيدون السباحة بعدم النزول الى المياه من دون سترة إنقاذ او مرافق يجيد السباحة حيث تتواجد على طول الشاطىء تيارات مائية قد تعرض من لا يجيد السباحة للغرق.

وتوجهت الجمعية بالتحية الى فريق المنقذين على المسبح الشعبي وكذلك الى فوج إطفاء صيدا وفوج الانقاذ البحري في الدفاع المدني، مثنية على جهودهم الجبارة لتأمين سلامة الرواد وحمايتهم.

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