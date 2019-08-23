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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

"وافقت على نتيجة المناقصة الدولية الخاصة بحفر اول بئر في البلوك رقم 4، وتزور الشركة المعنية لبنان الاسبوع المقبل لبدء التحضيرات".

لو لم نكن في لبنان، البلد الذي يمارس فيه كثيرون السياسة من باب تهشيم انجازات الآخرين لا الاستفادة منها، لكان مضمون هذه التغريدة للوزيرة ندى بستاني كفيلا وحده بإدخال عهد الرئيس ميشال عون تاريخ لبنان من الباب العريض، بوصفه الرئيس الذي أدخل لبنان، بالقول والفعل معا، في نادي الدول النفطية، وشرع باب الأمل واسعا بمستقبل أفضل، حتى لو لم يذكر اي انجاز آخر من اللائحة الطويلة، وفي مقابل السلبيات التي يعمل البعض باستمرار على تعميمها وطنيا في اكثر من مجال.

فإذا كان لبنان قاب قوسين او ادنى من التحول دولة نفطية، من يصدق بعد اليوم التهويل بانهيار؟ وكيف اذا حصل الاعلان تزامنا مع استقرار سياسي مكرس، وحكومة عادت الى العمل، وتصنيف مستقر، وورقة اقتصادية ومالية واضحة تشكل خارطة طريق تحظى بالاجماع، للخروج من الوضع السيء الموروث؟

هذا على المستوى الاقتصادي والمالي. اما على مستوى التعيينات، وبعد اداء اعضاء المجلس الدستوري الجدد اليمين امام رئيس البلاد اليوم، وفي مقابل فورة الغضب التي عبر عنها حزب القوات اللبنانية، والتي استدعت اليوم صدور بيان توضيحي عن رئيس المجلس النيابي، بات ضروريا، وفق ما اشار مصدر وزاري للـ OTV، أن توجه الى القوات الاسئلة الآتية:

أولا: لطالما اطلقتم التصريحات العلنية الرافضة لأي شكل من أشكال المحاصصة، واعتبرتم ان الجميع شريك في الحصص الا انتم، لأنكم لا تطالبون الا بالكفاءة. فإذا كنتم تتمتعون بالمصادقية، ونحن نريد ان نصدق ذلك قال المصدر، فلماذا طرحتم مرشحا من قبلكم لعضوية المجلس الدستوري؟ أليس الامر طلبا لحصة؟ ولماذا طلبتم كذلك دعم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لإيصال مرشحكم؟ والاهم، لماذا غضبتم، طالما اختير المرشح الأكفأ بنظر غالبية الوزراء؟

ثانيا: لماذا رفضتم ان يمثلكم في المجلس الدستوري عضو ارثوذكسي او كاثوليكي كما طرح عليكم؟ فهل الارثوذكسي او الكاثوليك اقل مسيحية من الماروني؟ طبعا، الجواب هو لا، ولذلك كان موقفكم امس مستغربا الى حد كبير.

ثالثا: بعد تكرار التخلي عنكم من قبل افرقاء تلجأون اليهم باستمرار لضرب التيار الوطني الحر، متى تتخذون قرار إعادة النظر بسياستكم تلك؟ ولماذا لا تحسمون امركم وتعودون الى التزام روح تفاهم معراب، لتسهل العودة الى نصه؟

اسئلة ثلاثة، اصر المصدر الوزاري على طرحها، ليس من باب الهجوم، ولا الدخول في سجال، بل في اطار الاستفسار، وفي محاولة جدية لفهم فورة الغضب، التي يؤكد المصدر انها من وجهة نظره، بلا اي سبب.

يبقى ان القرارات الحكومية امس ارخت بظلها اليوم على الساحة السياسية في انتظار جلسة الثلاثاء المقبل في السراي، منها ملف وزارة العمل والعمالة الفلسطينية، والغاء الالقاب، الى جانب قرار الغاء مخطط ايكوشار، الذي تحدث عنه للـ OTV الوزير الياس بو صعب.

مع الاشارة الى ان وزير الخارجية التركية حل اليوم ضيفا على لبنان، ليشكل ملف النزوح السوري والازمة السورية عامة، العنوان الابرز للقاءاته.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان."

العالم يغلي على وقع حرائق الامازون. المنطقة تتلوى على نار اسرائيل في فلسطين المحتلة مع اقتراب ساعة انتخابات نتنياهو واشتداد التجاذب الاميركي-الروسي في نقاط اليمن والعراق وسوريا، اما السودان فيخط صورة جديدة من تاريخه.

وسط ذلك اللبناني على مذهب القديس "توما" لن يطمئن قلبه الى ان يصدر التصنيف الاقتصادي الموعود رغم جرعات التطمين المتتالية على الاستقرار النقدي والتصنيف الائتماني ومع فارق التوقيت ساعات تفصلنا عن صدور تقرير .STANDARD AND POORS

وفي مؤشر نفطي وافقت وزيرة الطاقة على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها السفينة المخصصة بحفر اول بئر في البلوك رقم 4 مشيرة الى ان وفد الشركة المعنية سيزور لبنان الاسبوع المقبل لبدء التحضيرات.

ملف عودة النازحين السوريين كان في رأس اولويات زيارة وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو بيروت اليوم.

وبالنظر لعضوية تركيا الأطلسية وشراكتها مع روسيا ودالتها على الكيان الإسرائيلي يصبح وعد أوغلو بمساعدة لبنان على إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين له بعد جدي انطلاقا من مصلحة تركيا باستقرار لبنان كما قال أوغلو الذي سمع من رأس الدولة اللبنانية إصرارا على العودة الكريمة للنازحين.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

مجلس وزراء واع في دولة واعية ... كيف؟ الجواب في هذه الواقعة:

على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس بند حمل الرقم سبعة، وفيه: " إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الألقاب " ... مر إقتراح القانون ... الخبر ليس في مروره بل في أن هذا القرار متخذ منذ نحو ربع قرن، وتحديدا في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الراحل الياس الهراوي إذ اتخذ قرار حمل الرقم 36، تاريخ 16 تشرين الأول 1997، يقضي بإلغاء الألقاب ...

الحمدلله، نحن في جمهورية حريصة إلى درجة أن السلطة التنفيذية فيها تتخذ القرار مرتين : مرة عام 1997، ومرة عام 2019 ... وبهذا تكون هذه السلطة التنفيذية قد حققت المعجزة ... معجزة ان يعيد التاريخ نفسه مرتين في ربع قرن ... فعسى أن ينسحب هذا الإصرار على القرارات والقوانين المرعية الإجراء ، وما أكثرها حيث أن هناك كثرة قوانين وقلة تطبيق ...

في مقابل معجزة تأكيد إلغاء الألقاب، برزت كرة ثلج إعتراضية على تعيينات أعضاء المجلس الدستوري أمس في مجلس الوزراء، فعدا سجال بري - القوات، والحريري - القوات حول النكوث بدعم مرشح القوات، إستكمالا لتسوية انتخاب حصة مجلس النواب من المجلس الدستوري ، فقد سجلت اعتراضات من اللقاء الديموقراطي عبر عنه النائب هنري حلو الذي اعتبر أن ما جرى يعزز المخاوف من أن يسود نهج الإستئثار كل التعيينات المقبلة ...

المنطق ذاته عبر عنه الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحدث عن " نهج واضح من الإستئثار بكل مفاصل الدولة من خلال محاصصة مكشوفة " ...

السؤال هنا : هل ستتأثر إنطلاقة المجلس الدستوري في ظل اعتراضات وملاحظات أربعة مكونات في مجلس الوزراء ؟

في هذه الأثناء، يبدو أن تصنيف لبنان قد تبلور: وكالة ستاندارد أند بورز ابقت على تصنيف B- فيما وكالة فيتش خفضت تصنيف لبنان إلى C، مع العلم أن وكالة موديز سبق أن صنفت لبنان C أيضا، ما يعني ان وكالتين من اصل ثلاثة صنفتا لبنان C.

ماذا يعني هذان التصنيفان المتناقضان ؟

يعني أن لبنان تجاوز قطوع " ستاندارد أند بورز " لكنه لم يتجاوز قطوع "فيتش"، ما يعني أن الفوائد على سندات الخزينة سترتفع ...

في المقابل، فإن لبنان محتاط إلى الانعكاسات على القطاع المصرفي الذي هو في امان بسبب الهندسات المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان منذ العام 2016.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

أحكمت دمشق السيطرة على خان شيخون فسلك أوغلو باشا الممر الآمن إلى بيروت، زيارة مولود تزامنت ودخول إبطال الألقاب الموروثة من العهد العثماني ، حيز التنفيذ بمذكرة صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وأول الملتزمين كان جبران باسيل، الذي رحب بضيفه قائلا " ملفيت" أهلا بك في بيروت.

وعلى ما يبدو فإن أول شروط الإصلاح قبيل انقضاء مهلة الأشهر الستة انطلقت فلا فخامة ولا سعادة ولا معالي ولا سيادة. وإذا كانت الألقاب ما عليها " جمرك" فإن "حسابة" التصنيف الائتماني بدأت بالعد وما على مؤسسات ترشيد المستثمرين إلا البلاغ . لكن، لتلك المؤسسات عيون ترصد إصلاحات مالية مرتبطة بموازنة عام ألفين وعشرين بعد أن أكدت المؤكد في تقاريرها بأن العلة في الفساد وأن المحاصصة والتوزيع الطائفي على قاعدة ستة وستة مكرر ينطبقان على أصغر خفير إلى أعلى رأس في الهرم الإداري.

الجميع متورط في التوظيف الحزبي ومن يدعي التغيير ويقود حرب المناصفة، ثبت بجدولة وأرقام أوجيرو ليكس أنه مياوم من خارج مجلس الخدمة المدنية وأن خفير جمرك غير قابل للعزل بوكالة من مشغله السياسي لأنهم " دافنينو سوى" .

مهلة الأشهر الستة ليست لالتقاط النفس والاستمرار في نهب مؤسسات الدولة وتقاسم الحصص والتعيينات والتوظيفات بل هي مؤشر الى وقف مزاريب الهدر تحت مسميات جمعيات المحظيات والأبينة المستأجرة ومهرجانات عز الصيف وترك الخيل العربي لنسله. والأهم في مهلة شد الأحزمة احترام استقلالية القضاء وترك ما للعدل للعدل لكن الطبع غلب التطبع وآخر تعيينات المجلس الدستوري رسخت المفهوم السائد: لكل سياسي ظل قضائي . لم ترتكب مؤسسات التصنيف معصية رفع الإنذار إلى مستوى دق ناقوس الخطر إلا بعدما جنت على نفسها السلطة فهل تصلح التصنيفات ما أفسدتْه عهود السياسيين ؟ .

وهل تكون صناديق الاقتراع المصنف رقم واحد ؟

من المرجح أن تصدر ستاندرت أند بوورز وفيتش تقريرهما الليلة وبصرف النظر عن الدرجات التي سينالها لبنان فإن الحاكم المصرفي، أعلن التعبئة المالية وضخ في السوق المالية ما يحفظ الاستقرار النقدي وفي الجهاد الأكبر هل يصلح المرشد الائتماني ما أفسده المؤتمنون على البلد ؟ وماذا عن العقوبات الأميركية المستجدة والدعاوى القضائية المرفوعة على مصارف لبنانية في هذه الفترة بالذات؟ التي تأتي غداة تطمينات تلقاها رئيس الحكومة من نائب وزير الخزانة الأميركية ؟ أم أن الإدارة الأميركية كرئيسها اختارها الله لمحاربة التنين الصيني ؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

منعا لكل التحليلات والتأويلات معطوفة على ما ذكرته الصحف اليوم عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، من تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس بري أنه بالفعل حصل إتفاق في المجلس النيابي عند إنتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس على أن يكون الماروني الثاني من حصة القوات، وقبل جلسة مجلس الوزراء حاول رئيس المجلس تنفيذ هذا الإتفاق العام فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه وهو طلب من القوات إختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء.

في السياسة تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب غدا في بيت الدين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وهو الأول بعد مصالحة بعبدا وإنتقال عون إلى المقر الرئاسي الصيفي.

وقبيل إعلان مؤسسات التصنيف الإئتماني عن نظرتها للبنان طمأن وزير المال علي حسن خليل إلى إن لبنان ليس بلدا مفلسا ولديه القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماته مهما كانت عناوين التصنيف أو المواقف الخارجية.

في الشأن النقدي يعاني سعر صرف الليرة اللبنانية تفلتا وفوضى بفعل عدم إلتزام عملاء الصيرفة بالسعر المحدد للصرف من قبل مصرف لبنان بـ (1507.5) ليرة مقابل الدولار الأميركي.

أما أزمة النفايات فتنتظر "صرفة" في جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي من خلال البحث في خارطة الطريق لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

نفطيا أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني أنها وافقت على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها إحدى السفن المملوكة من شركة (فانتاج دريلينغ) بحفر أول بئر في البلوك رقم 4.

في سوريا أعلن الجيش تحرير خان شيخون مع عدد من البلدات وواصل تقدمه الميداني في شمالي حلب وجنوب إدلب.

على مستوى العالم شهدت مؤشرات الأسهم الاميركية انهيارا بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدابير ضد الصين داعيا الشركات الأميركية إلى البحث عن بدائل للواردات الصينية.



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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

23 آب 1982. سبعة وثلاثون عاما انقضت، فهل تذكرون ماذا حصل في ذلك اليوم الاستثنائي في تاريخ لبنان؟ يومها، تحقق الحلم وصار للبنان رئيس غير عادي: شاب وصاحب خبرة، مقاوم وسياسي، ديناميكي ومتعقل، حالم وعملي. باختصار صار للبنان رئيس بقامة قائد وانتظارات مخلص، اسمه: بشير الجميل. الرئيس القائد كان يريد القضاء على جمهورية الزواريب والميليشيات والمزرعة. كان يريد بناء دولة تليق بلبنان وباللبنانيين على مشارف بدايات القرن الحادي والعشرين. لكن أهل الظلمة والظلم كمنوا له، غدروه، اغتالوا الحلم اللبناني المتجدد، وادخلوا لبنان في نفق أسود لا نهاية له حتى الان.

اليوم وبعد سنوات طويلة على غياب البشير كم نشعر ان اغتياله شكل اغتيالا لمشروع لبنان القوي والجمهورية القوية. كم نشعر ان غيابه المأساوي والموجع عمق المأساة اللبنانية وزاد اوجاع اللبنانيين. يكفي أننا وبعد غيابه نبحث عن الدولة القوية فلا نجد الا الضعف والاهتراء. نريد الدولة العادلة فلا نجد الا دولة العدالة المعلقة. نطلب دولة القانون فنجد ان حكام آخر زمان انتخبوا وعينوا مجلسا دستوريا من عشرة اعضاء، خمسة منهم لا علاقة لهم بالقانون الدستوري، ولأننا في دولة حكام آخر زمان فلا نتعجب اذا كانت اهتماماتنا في 23 آب 2019 هي الآتية: الاهتمام الاول تصنيف لبنان الائتماني وفق "ستاندرد اند بورز" و "فيتش".

فلأن حكامنا فشلوا في ادارة الملف الاقتصادي، فان اقصى طموحهم وطموحنا ان لا نتدحرج في التصنيف وان نحافظ الى حيث وصلنا في تراجعنا التنازلي. أما على الصعيد الاداري فهم يتناتشون ما تبقى من خيرات الدولة. فالأحزاب والقيادات الكبرى تسبي الدولة، او بالاحرى ما تبقى منها، وذلك للحفاظ على سطوتها ونفوذها. هذا ما حصل بالامس عبر الطريقة التي تم بها تركيب المجلس الدستوري، وهذا ما سيحصل غدا مع التعيينات الادارية التي يتوقع ان تكون الكلمة الاولى فيها لاقتسام المواقع وتعزيز النفوذ لا لبناء الادارة العصرية الرشيدة.

أما اهم انشغالات حكام اليوم فتطبيق قانون وضع منذ اثنين وعشرين عاما يتعلق بالغاء الالقاب العثمانية والفرنسية أفلم يكن اولى بالمسؤولين ان يعملوا على استئصال روح الفساد الموروثة من زمن العثمانيين والفرنسيين بدلا ان يكتفوا بالمظهر والالقاب؟ بعد هذا العرض الموجع، هل تسألون لماذا بشير لم يمت في ضمائرنا بعد سبعة وثلاثين عاما على غيابه، ولماذا حكام آخر زمان مغيبون عن وجداننا رغم انهم لا يغيبون عن عيوننا؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

إنه نبض الضفة الذي يرعب المحتلين، الخافق بين عبوة محكمة، ويد تكتب النصر بطعنة سكين..

هي الضفة ام القدس وقلب فلسطين، سجل أهلها اليوم خطوة فدائية جديدة على طريق التحرير..

عبوة ناسفة زرعت في طريق المحتلين، قتلت مجندة صهيونية واصابت أخاها واباها الحاخام المتطرف عند اطراف رام الله. عبوة ارعبت الاحتلال الذي نظر الى العملية كتطور عسكري وامني خطير، ولم تنفعه كل الاجراءات وسياسات التنكيل. فعاجله فدائي آخر في ساحات القدس، طاعنا مستوطنين اثنين بسكين ..

ساحات غزة زحفت اليوم الى خيام العودة، غير آبهة برصاص الاحتلال الذي اصاب العشرات بجروح، فلاقت نبض الضفة بجمعة تلبية للاقصى ونصرة للقدس، التي تحرق كل من يعتدي عليها كما قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مباركا عملية دولفين في الضفة الغربية..

في لبنان حركة سياسية وحماسة حكومية لتطويق الحالة الاقتصادية، ومع التحرك لضبط الدولار في اسواق النوايا السوداء، تأكيد من وزير المالية أننا لسنا بلدا مفلسا وان على الحكومة الاستفادة من الوقت قبل فوات الاوان..

لبنان الذي يئن من الاوجاع السياسية والاقتصادية، يعيش جميل الذاكرة مع نصر الجرود، يوم سطرت معادلاته الذهبية من جيش وشعب ومقاومة تحريرا ثانيا اراح البلاد والعباد من ارهاب اسود زرعه الاميركي والصهيوني وبعض العرب خنجرا في الخاصرة اللبنانية.

ومن ذاكرة تلك الايام التي تختزن الكثير من حكايا البطولات، يروي رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا للمنار بعضا من توجيهات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تلك الايام، وهو الحاضر دوما مع المجاهدين في كل الميادين ..

في الميدان السوري نصر جديد سجله الجيش على الارهابيين وحلفائهم، معلنا تحرير ما يقارب العشرين مدينة وبلدة بين ريفي حماة وادلب، ابرزها خان شيخون، في تقدم استراتيجي لاستعادة كامل الاراضي السورية من المشروع التكفيري ورعاته الاقليميين والدوليين.