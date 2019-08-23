العقيد خطار ناصر الدين يستقبل اللجنة الأهلية لعودة النازحين

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استقبل رئيس شعبة معلومات الامن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين وفدا من اللجنة الاهلية لعودة النازحين في طرابلس تقدمه منسق اللجنة المركزية في التيار الوطني الحر السيد نقولا الشدراوي و مسؤول اللجنة في طرابلس المهندس عفيف نسيم و الأعضاء السادة مجدي العمري،رضوان كلسينا،معتز سعد الدين و طوني فياض.

وقد رحب العقيد ناصر الدين باللجنة مثنيا على دورها و العمل الذي تقوم به للمساعدة في عودة الأخوة النازحين .

بدوره شكر الوفد العقيد ناصر الدين على حسن استقباله و حرصه على تطبيق القوانين و الجهود التي يبذلها جهاز الامن العام على صعيد الوطن في معالجة موضوع النازحين .