حل مشكلة اللبنانيين الموجودين في تركيا وجورجيا والذين سافروا عبر شركة "نيو بلازا تورز".. وهكذا سيعودون

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت توصلت بعد تنسيق مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير ووكالات السفر والسياحة، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى حل بشأن عودة اللبنانيين الموجودين في تركيا وجورجيا، الذين سافروا عبر شركة "نيو بلازا تورز" بإعادتهم الى لبنان بواسطة طائرتين تركيتين تابعتين لشركة "أطلس" ستصل الطائرة الأولى عند الخامسة صباحا من يوم غد من مطار الدالمان في مرمريس، على أن تصل طائرة ثانية عند الخامسة من صباح الأحد المقبل من أنطاليا، وتنقل هاتان الطائراتان بين 300 و340 راكبا من مرمريس وأنطاليا. اما الاثنين فجرا فستنقل طائرة تابعة للخطوط الجورجية ما يقارب مئة راكب من حورجيا.

وأشار المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين إلى أن "الاتفاق يقضي بأن تدفع الهيئة العليا للاغاثة نصف ايجار الطائرة ووكالات السفر تدفع النصف الثاني مع الضرائب".