هيئة قضاء زغرتا في التيار تتابع موضوع محطة تكرير المياه المبتذلة المعطلة في بلدة اجبع

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قامت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر بمتابعة موضوع محطة تكرير المياه المبتذلة المعطلة في بلدة اجبع، والتي تقوم باحداث أضرار كبيرة في الاراضي المجاورة وتحديداً بلدة أيطو. وتم التواصل مع رئيس بلدية ايطو ومن ثم المتابعة مع محافظ الشمال، كما تم الاتصال بوزيرة الطاقة ليتضح ان الجهة المسؤولة عن تشغيل المحطة هي مجلس الانماء و الاعمار الذي وبعد أن تواصلنا معه قال ان هذه المشكلة ليست فقط في هذه المحطة انما بمحطات عديدة، ونظراً لعدم توفر ميزانية لتشغيلها وصيانتها ستبقى المشكلة على حالها.

لذا تناشد هيئة القضاء المعنيين في مجلس الانماء والاعمار بالتحرك لوقف هذا الضرر الجسيم.