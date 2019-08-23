living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلسلة لقاءات للوزير بو صعب في وزارة الدفاع

23
AUGUST
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أعضاء لجنة موازنة الجيش اللبناني. وخلال الاجتماع، تمَّت مناقشة بنود موازنة الجيش للعام 2020.
واستكمالًا للمهمة الموكلة إلى وزير الدفاع من مجلس الوزراء والمتمثلة بوضع خطة لضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، استقبل الوزير بو صعب العميد الركن مارسيل بالوقجي، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود، يرافقه مدير مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، السيد فيل جونسون. خلال اللقاء، أبلغ الوزير الضيفين بأنَّه سيتابع مع رئيس الحكومة ملف استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود بغية عرضه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وكانت وزارة الدفاع قد رفعت هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء في 15/4/2019، مع الإشارة إلى أن من شأن إقرار هذه الاستراتيجية أن يسهِّل مهمة الجيش في ضبط الحدود.
وفي وقت لاحق، اجتمع الوزير بو صعب إلى العميد الركن هشام ذبيان، رئيس مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، بحضور وفد من ضباط المركز، واطَّلع على النشاطات والمهام التي يضطلعون بها.
ثم التقى الوزير بو صعب السيد حسن يوسف مع وفد من أهالي شهداء الجيش.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout