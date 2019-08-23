سلسلة لقاءات للوزير بو صعب في وزارة الدفاع

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أعضاء لجنة موازنة الجيش اللبناني. وخلال الاجتماع، تمَّت مناقشة بنود موازنة الجيش للعام 2020.

واستكمالًا للمهمة الموكلة إلى وزير الدفاع من مجلس الوزراء والمتمثلة بوضع خطة لضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، استقبل الوزير بو صعب العميد الركن مارسيل بالوقجي، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود، يرافقه مدير مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، السيد فيل جونسون. خلال اللقاء، أبلغ الوزير الضيفين بأنَّه سيتابع مع رئيس الحكومة ملف استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود بغية عرضه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وكانت وزارة الدفاع قد رفعت هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء في 15/4/2019، مع الإشارة إلى أن من شأن إقرار هذه الاستراتيجية أن يسهِّل مهمة الجيش في ضبط الحدود.

وفي وقت لاحق، اجتمع الوزير بو صعب إلى العميد الركن هشام ذبيان، رئيس مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، بحضور وفد من ضباط المركز، واطَّلع على النشاطات والمهام التي يضطلعون بها.

ثم التقى الوزير بو صعب السيد حسن يوسف مع وفد من أهالي شهداء الجيش.