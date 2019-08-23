بالصور - المديرية العامة للجمارك تضبط عملية تهريب ضخمة في البداوي

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في عملية تعد الأكبر من نوعها وبناء على توجيهات ومتابعة سعادة مدير عام الجمارك بدري ضاهر وعلى اثر توفر معلومات دقيقة عن حصول عملية تهريب ضخمة في منطقة البداوي وعلى الشاطئ المتاخم لها، تم ارسال قوة خاصة من ضابطة طرابلس وبعد اجراء مسح للمنطقة المذكورة ونتيجة للتحريات التي اجريت نجحت هذه القوة في مصادرة كميات هائلة من الدخان الاجنبي المهرب بلغت ٣٧٠ صندوق اي ما يوازي ١٨٥٠٠ كروز من الدخان وقدرت قيمتها بحولي ٣٠٠ مليون ليرة لبنانية، جرى اقتيادها بالسرعة الكلية الى مركز الضابطة لاجراء اللازم القانوني بحقها بعد مراجعة القضاء المختص..