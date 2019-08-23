الميدل ايست تعلّق على القضية العالقة مع شركة New Plaza Tours

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أوضحت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، "عطفا على ما ورد على بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول موضوع شركة السياحة والسفر نيو بلازا تورز New Plaza Tours والقضية العالقة بينها وبين شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، ما يلي:

- إن شركة السياحة والسفر نيو بلازا تورز New Plaza Tours لصاحبها السيد فواز فواز الذي كان يملك مكتب ( JM for Travel and Tourism ) والذي تمنع عن تسديد المبالغ المتوجبة بذمته لمصلحة شركات الطيران من خلال IATA الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الأمر الذي دفع شركة طيران الشرق الأوسط إلى وقف التعامل معه منذ 2015 والطلب من جميع مكاتب السياحة والسفر وقف التعامل معه أيضا.

- ثم عمد إلى استحداث مكاتب أخرى بأسماء مختلفة الذين تمنعت شركة طيران الشرق الأوسط عن التعامل معها أيضا.

- بتاريخ 29/12/2015 تقدمت شركة طيران الشرق الأوسط بدعوى ضد السيد فواز فواز / مالك مؤسسة ( JM for travel and tourism ) نتيجة عدم تسديد السيد فواز للمبالغ المتوجبة بذمته لمصلحة الشركة اعتبارا من تاريخ 16/8/2015 وقد ربحت الدعوى، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه السيد فواز فواز بأن يدفع لشركة طيران الشرق الأوسط كامل مبلغ الدين المطالب به. لذلك إقتضى التوضيح".