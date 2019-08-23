لا ألقاب بعد اليوم في الدولة اللبنانية!

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اصدر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مذكرة ادارية، طلب فيها عدم إستعمال الألقاب في التخاطب واعتماد كلمة "السيدة"او"السيد"في جميع المراسلات الإدارية وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ٢٢-٨-٢٠١٩ الذي اكد على قرار المجلس رقم ٣٦تاريخ ١٦-١٠-١٩٩٧.

وفي ما يلي نص المذكرة:

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم ٥تاريخ ٢٢-٨-٢٠١٩ الذي اكد على قرار المجلس رقم ٣٦تاريخ ١٦-١٠-١٩٩٧.

يُطلب الى جميع الموظفين والعاملين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عدم استعمال الألقاب في التخاطب، وإعتماد كلمة"السيدة" او "السيد" في جميع المراسلات الإدارية.