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أعضاء المجلس الدستوري الجدد اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية

23
AUGUST
2019
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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعضاء الجدد للمجلس الدستوري الى ان يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه، لاسيما لجهة قيامهم بعملهم بامانة وتجرد وإخلاص ، مشددا على ضرورة التقيد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات . وقال الرئيس عون لاعضاء المجلس: "اني اذ أتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجديدة ، الفتكم الى ان مسؤوليتكم كبيرة لاسيما بعد أداء القسم ، خصوصا وان مهام المجلس الدستوري دقيقة وحساسة وتتطلب مسؤولية كبرى انا على ثقة انكم سوف تكونون على قدرها ."

وكان أعضاء المجلس الدستوري اقسموا اليمين امام الرئيس عون في قصر بيت الدين في الثانية بعد ظهر اليوم ، وفق الترتيب الاتي :

الأعضاء المنتخبون في المجلس النيابي: القاضي طنوس مشلب، القاضي عوني رمضان، القاضي اكرم بعاصيري، القاضي انطوان بريدي، القاضي رياض ابو غيدا.

الأعضاء الذين تم تعيينهم في  مجلس الوزراء: القاضي عمر حمزة، الدكتور فوزات فرحات، الاستاذ عبدالله الشامي، الاستاذ يوسف بوعيد، والاستاذ الياس مشرقاني.

وردد كل عضو منهم القسم الاتي : " اقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد وإخلاص متقيدا باحكام الدستور وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق "

وكان صدر قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم 5496 تاريخ 23 آب 2019 الذي قضى بتعيين الأعضاء الخمسة في مجلس الوزراء امس .

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