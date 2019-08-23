باسيل: ندعم الحل السياسي في سوريا... أوغلو: سنتعاون مع لبنان لحل الازمة السورية

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جدّد وزير الخارجية جبران باسيل تأكيده على أنه آن الاوان لعودة المواطن السوري الى وطنه بطريقة آمنة وكريمة، وقال "ندعم الحل السياسي في سوريا وحق الشعب السوري بتقرير مصيره."



واشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي الى أنه "نعيش مع تركيا تحديات مشتركة ابرزها الازمة السورية ومسألة النزوح."



وفي سياق آخر، قال باسيل ان "لدى لبنان موقع فريد في المنطقة ولديه المؤهلات البشرية والموارد النفطية التي تحتاجها المنطقة وصولا الى اوروبا."



من جهته، رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد لقائه باسيل أن استقرار ونمو لبنان مهمان جدا بالنسبة لهم وللمنطقة، مشيرا الى استمرار تركيا بدعم لبنان.



وقال "بحثت مع باسيل في كيفية تنمية ودعم الاقتصاد اللبناني، خصوصا واننا ندعم استثمار الشركات التركية في لبنان."



وعن الأزمة السورية، أعلن وزير الخارجية التركي "نريد حلا سلميا للازمة السورية ونؤكد أن حقوق الفلسطينيين لا تباع ولا تشترى ونرفض الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، ونتفهم معاناة الدولة اللبنانية في ملف النازحين السوريين وسنتعاون مع لبنان لحل هذه الازمة وعودة النازحين."



واعتبر أنه يجب اعطاء الثقة الى اللاجئ السوري حول مصيره لدى عودته الى سوريا وعلى المجتمع الدولي دعم اللاجئين العائدين الى الاراضي المحررة في سوريا.