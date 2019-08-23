ندوة لهيئة بيروت الأولى حول طرق الإستفادة من منصة LinkedIn

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نظمت لجنة الشباب والرياضة في هيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر ندوة قدمها رجل الأعمال،الأستاذ الجامعي والمحاضر بوب دباس عن كيفية الاستفادة من منصة LinkedIn العالمية لإيجاد فرص عمل للبنانيين في لبنان والعالم وبهدف زيادة أرباح أصحاب المهن الحرة والمتخصصة كما الشركات والمؤسسات التجارية والخدماتية والصناعية.

اللقاء كان مثمرا ومفيدا جدا للمشتركين فيه الذين تمكنوا من التفاعل مباشرة وonline خلال الندوة مع بعضهم البعض ومع رجال أعمال ورؤساء مجلس إدارة (CEO’s) لشركات عالمية عملاقة.

حضر اللقاء عدد كبير من المشاركين بالاضافة الى النائبين نقولا صحناوي وأنطوان بانو ومنسق هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني المحامي عماد جعارة ومسؤول الشباب والرياضة في بيروت الأولى إيلي نجيم وعدد من منسقي أعضاء هيئة القضاء ومنسقو الرميل والمدور والصيفي والأشرفية.