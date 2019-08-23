مؤسسة الاسكان: سندات الملكية لعقارات المصلحة للتعمير في صيدا والمية ومية أنجزت

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اعلنت "المؤسسة العامة للاسكان" في بيان "ان كل سندات الملكية لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير في مناطق صيدا القديمة - الدكرمان والمية ومية قد انجزت.
ودعت المؤسسة من "جميع شاغلي عقارات التعمير في هذه المناطق مراجعة مكتب المؤسسة العامة للاسكان في سراي صيدا الحكومي، مصطحبين المستندات الضرورية. وهي:
اولا: للذين لديهم عقود بيع موقتة:
1- اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.
2- صورة عن عقد البيع الموقت.
3- حصر الإرث إن كان صاحب العقد متوفيا.
4- التنازلات والوكالات إن وجدت.
ثانيا: للذين ليس لديهم عقود بيع موقتة:
1 - اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.
2 - افادة اشغال من البلدية.
3 - افادة من ثلاثة شهود مصدقة من مختار المحلة تثبت اشغالهم للمسكن.