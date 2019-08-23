مؤسسة الاسكان: سندات الملكية لعقارات المصلحة للتعمير في صيدا والمية ومية أنجزت

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اعلنت "المؤسسة العامة للاسكان" في بيان "ان كل سندات الملكية لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير في مناطق صيدا القديمة - الدكرمان والمية ومية قد انجزت.

ودعت المؤسسة من "جميع شاغلي عقارات التعمير في هذه المناطق مراجعة مكتب المؤسسة العامة للاسكان في سراي صيدا الحكومي، مصطحبين المستندات الضرورية. وهي:

اولا: للذين لديهم عقود بيع موقتة:

1- اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.

2- صورة عن عقد البيع الموقت.

3- حصر الإرث إن كان صاحب العقد متوفيا.

4- التنازلات والوكالات إن وجدت.

ثانيا: للذين ليس لديهم عقود بيع موقتة:

1 - اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.

2 - افادة اشغال من البلدية.

3 - افادة من ثلاثة شهود مصدقة من مختار المحلة تثبت اشغالهم للمسكن.