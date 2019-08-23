خارطة طريق حلّ زحمة السير في لبنان: سعيد يكشف عن مشاريع مرصودة وتفاصيل مشروع توسعة اوتوستراد جونية

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اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية أنطون سعيد أن العمل على توسعة اوتوستراد جونية سيبدأ في نهاية شهر ايلول او في اوائل تشرين الاول، لافتا الى أن هذا المشروع كان يفترض ان يكون منجزا من قبل لكن ذلك لم يتم بسبب غياب القرار.



وقال سعيد في حديث مع الزميلة ميراي فغالي في برنامج "ملفك عندي"، في حديث لـ"صوت لبنان": مشروع الطريق من يسوع الملك الى جعيتا انتهت دراسته وستؤهل الطريق وتوسّع وستكون هناك طريق أخرى تصل الى ذوق مصبح.



وتطرق في حديثه الى موضوع جسر جلّ الديب مؤكدا أن غايته تأمين مدخل ومخرج الى جل الديب والمناطق المجاورة، لافتا الى أن المواطنين بدأوا يعتادون على الجسر.



وتحدث عن تفاصيل تنفيذ مشروع توسعة اوتوستراد جونية والمشاريع المطروحة الأخرى، لحلّ أزمة السير كليّا في لبنان.