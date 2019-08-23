الوزيرة بستاني خوري: من غير المسموح ان تأخذ عقارات كهرباء بطريقة غير شرعية

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اكدت وزيرة الطاقة ندى بستاني خوري تقديم كل التسهيلات للمواطنين أهمها التخفيضات على الاشتركات داعية اياهم للاستفادة ولتشريع اشتراكاتهم "لأنه من غير المسموح بعد اليوم ان تكون هناك عقارات تأخذ كهرباء بطريقة غير شرعية".



واشارت بستاني، من مبنى شركة كهرباء لبنان في مدينة صيدا حيث رعت حفل إطلاق مركز خدمة المشتركين "call center" لمحافظتي الجنوب والنبطية على الخط الساخن 1597، الى أنه تم تنفيذ أكتر من 200 محطة جديدة مبنية وهوائية، آملة تركيب العدادات الذكية للمحطات الخاصة M4 قبل آخر السنة.



ولفتت الى أنه تم تنفيذ عدة مشاريع استثمارية وخطوط جديدة لمنطقة صيدا وتركيب 24 مخرجا جديدا من محطة صيدا الرئيسية، في خطوة ستخفف من الهدر الفني وتحسّن ساعات التغذية للمنطقة.



وتمنت على مؤسسة كهرباء لبنان تمديد مهلة التخفيضات التى ستنتهي هذا الاسبوع.