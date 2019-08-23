اطلاق سراح ابن بلدة مشتى حمود بمسعى من الوزير رفول

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استقبل المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول في دارته في مزيارة وبحضور عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور وفداً من بلدية ومخاتير وفاعليات بلدة مشتى حمود أتوا لشكره على مسعاه لإطلاق سراح إبن البلدة محمد دندل الذي كان موقوفاً في سوريا .

الوزير رفول إستعرض أمام الوفد الأوضاع العامة في لبنان مستبشراً خيراً بعودة العجلة الإقتصادية إلى الدوران مع صرف أموال الموازنة وبدء تدفق أموال مؤتمر سيدر ، وإذ أكّد على متانة الوضع الحكومي شدد على أن لا بديل عن الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة مهما كثرت محاولات خربطة الأوضاع الحكومية وتمنّى رفول أمام الوفد عودة العلاقات الطبيعية بين البلدات الحدودية اللبنانية وجيرانهم السوريين لما فيه خير البلدين والشعبين .