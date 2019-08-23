بالصور - توقيف المتورط الأساسي في عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى السعودية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التالي:

بنتيجة الرصد والتعقب لمهربي المخدرات وكشف شبكاتهم، وبخاصة شبكات تهريب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي.

بتاريخ ١١/٤/٢٠١٩، ضُبطت كمية من حبوب الكبتاغون في مطار رفيق الحريري الدولي عددها حوالي /61000/ حبة، موضبة داخل قطع للسيارات، ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، تم الاشتباه بشخص من الجنسية السورية، بحيث تبين انه المتورط الأساسي في عملية التهريب.

ونتيجة التنسيق بين هذا المكتب وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين ان المشتبه به قام بتبديل مكان إقامته بعد احباط العملية، وتوارى عن الأنظار داخل مخيم البداوي، وأقدم على تغيير رقم هاتفه والرقم المستخدم في عملية التهريب.

بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٩، قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال برصده وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء / طرابلس، وتمكنت من توقيفه ويدعى:

م. ه. (مواليد عام 1991، سوري)

وبتفتيشه عثر معه على الهاتف المستخدم في عملية التهريب.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وبكيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزورة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبين انه مطلوب للقضاء.

أودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.