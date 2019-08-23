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لبنان يشارك للمرة الأولى في معرض دولي للنبيذ في كوريا الجنوبية

23
AUGUST
2019
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شارك لبنان للمرة الأولى في المعرض الدولي للنبيذ، الذي تنظمه ديجون الدولية للتسويق في مركز المؤتمرات في مدينة ديجون في جمهورية كوريا الجنوبية.
 
ويمتد المهرجان المخصص للنبيذ والكحوليات من تاريخ ٢٣/٨ ولغاية ٢٥/٨/٢٠١٩ ، وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات اليوبيل الخامس والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية.
 
برعاية معالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ جبران باسيل، وشراكة فريدة بين سفارة لبنان في سيول وشركة "Clos St Thomas" وعرق توما وصل النبيذ والعرق اللبناني من قب الياس البقاعية إلى أقاصي كوريا الجنوبية.
 
تهدف هذه المشاركة إلى إدخال المنتج اللبناني إلى السوق الكوري وتعريف الكوريين إلى النبيذ والعرق اللبناني ضمن الحملة التي أطلقها الوزير باسيل لنقل هذه الصناعة إلى العالمية. وقد زار الجناح اللبناني رئيس جمعية مستوردي النبيذ ورئيس مجلس إدارة المستوريدن الكوريين برفقة الســفير اللبنانـي أنطــوان عــزام. وتم تذوق النبيذ والعرق وتم التطرق إلى تطوير سبل الإستيراد إلى كوريا والتواصل مع الإتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ، وكل من وزارة الصناعة والإقتصاد والزراعة لتوقيع اتفاقات التجارة الحرة.
 
يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة اللبنانية في سيول لمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا ومنها المشاركة في معارض للسياحة والنبيذ، والمأكولات وحفل موسيقى جاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان السينما.
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