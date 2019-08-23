أسعد حردان يرسل تهديداً بقتل شارل أيوب ؟

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تلقى رئيس تحرير جريدة «الديار» الزميل شارل أيوب وبواسطة المحامي وكيل النائب أسعد حردان و"المسمى رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي" تهديداً تبلغه المحامي ناضر كسبار وكيل الزميل شارل أيوب رئيس تحرير جريدة «الديار»، وبعد مقدمة من الحديث الذي حاول فيه محامي اسعد حردان ان يكون ودياً ظاهرياً قال: «ان الذين حول أسعد حردان مجانين، ولن يسكتوا، وإن لم يتوقف شارل أيوب عن الكتابة بشأن النهضة السورية القومية الاجتماعية وممارسات أسعد حردان فالعواقب وخيمة، لأن مَن حول أسعد حردان شياطين لا يستطيع أحد ردعهم عما سيفعلونه». وأنهى حديثه ملمّحاً الى أن شارل أيوب ليس أهم من محمد سليم عميد الدفاع في الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي قتله أسعد حردان، وليس أهم من غيره ممن قُتلوا، لكن هذا الكلام لم يكن في إطار الحديث مع المحامي بشكل مباشر بل تلميحات كلامية...