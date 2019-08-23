عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 آب 2019

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الأخبار: الأمازون: «نيرون» يخنق رئة العالم

أين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والنيابة العامة؟ «دولار الخلوي» بـ 1686 ليرة!

الأميركيون للحريري: إلى الحدود مع سوريا دُر!





البناء: إيران للتعامل إيجاباً مع مبادرة ماكرون... وسورية تحمّل تركيا مسؤولية ما سيجري في إدلب

تعيينات الدستوري تُسقط فرضية إحياء 14 آذار وتُعيد الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون

تراجع هجوم وزير العمل على العمالة الفلسطينية... تظاهرات لـ القومي ... ولجنة حكوميّة

اللواء: تعيينات الدستوري: «القوّات» تمتعض.. والردّ: تنصّلتم فتنصّلنا!

دعوى آل فتوش تُكهرِب مجلس الوزراء.. والنفايات أمام جلسة الثلاثاء

النهار: إقصاء "القوات" تكراراً يُفخِّخ الشركة الحكوميّة







الديار: أسعد حردان يرسل تهديداً بقتل شارل أيوب إذا لم يسكت

شارل أيوب يدافع عن النهضة السورية القومية الاجتماعية ويطالب بالعودة الى سعادة

الجمهورية: محاصصة التعيينات وإقصاء القوات



the daily star: Hariri: Economy won’t be affected by S&P’s rating

l'orient le jour: Le Conseil des ministres complète la formation du Conseil constitutionnel