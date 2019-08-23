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أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 آب 2019

23
AUGUST
2019
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
يتداول عدد من نواب الجبل الدعوة لتنظيم لقاء نيابي لممثلي أقضية جبل لبنان الجنوبي بعبدا وعاليه والشوف في ساحة النجمة، وبعد لقاء مع رئيس المجلس التوجه إلى قصر بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية، ويجري تداول المقترح كإطار لتكريس التهدئة السياسية وفتح الباب لتعاون إنمائي يترجم بقرارات حكومية خلال وجود رئيس الجمهورية في المقر الصيفي، علماً أنّ نواب الجبل الجنوبي يضمون ممثلين لكلّ الأحزاب المعنية تقريباً…

 

كواليس

سخرت مصادر روسية إعلامية من تهديدات واشنطن للناقلة الإيرانية من التوجه إلى سورية لأنها تحت العقوبات الأميركية، وحذرتها من تفريغ حمولتها النفطية هناك! وتساءلت موسكو طالما أنّ واشنطن هدّدت كلّ دول المتوسط بفرض عقوبات قاسية عليها وعلى مرافئها إذا استقبلت الناقلة الإيرانية التي كانت متوجهة إلى اليونان فهل من مرافئ غير المرافئ السوري يمكن لها استقبال الناقلة؟ وبماذا ستهدّدها أميركا… بالعقوبات؟

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تساءلت مصادر معنية ما إذا كانت عمليات التصريف لدى شركات الصيرفة، تحظى بتغطية أم مجرّد حرية التداول في الأسواق؟!


غمز
لا يُبدي فريق مسيحي ارتياحاً لصيغة تفاهم ضمنية تتحكم بالقرارات والتعيينات بين تيارين أحدهما حليف مفترض للفريق المذكور!


همس
وصف مسؤول كبير الضغوطات الجارية على صعيد التصنيف الإئتماني، بأنها لن تتمكن من فرض معادلات جديدة في الاستقرار المالي والنقدي..

 

 

 

الجمهورية: أسرار


هذا ما كشفه قيادي في حزب كبير

كشف قيادي في حزب كبير أن رئيسه مستاء من مرجعيتين حكومية ونيابية «لعدم إلتزامهما بوعدهما»، أكثر من إستيائه من المسؤول الأساسي عن إستبعاده.

 

عند سؤال أحد النواب...لاذ بالصمت!


عند سؤال أحد النواب عن سبب إستبعاد كتلته لشخصية قانونية متمرّسة عن التعيينات القضائية لاذ بالصمت خصوصاً أن الكتلة المذكورة لطالما كانت تستعين بهذه المرجعية للإستشارة القانونية في "حشرة" "حياكة" الموازنة.

 

نائبٌ ينقطع عن حضور إجتماعات تكتله

لوحظ أن نائباً ينتمي إلى تكتل كبير إنقطع عن حضور إجتماعات تكتله منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.

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