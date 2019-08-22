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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

جلسة طويلة ومنتجة لمجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصيفي، درست ملفات عدة وعينت خمسة أعضاء في المجلس الدستوري وشكلت لجنة برئاسة الرئيس الحريري للبت بالملف الفلسطيني ووافقت على استمرار الجيش اللبناني في العمل مع اليونيفيل.

مجلس الوزراء الذي ينعقد مجددا يوم الثلاثاء المقبل بحث في موضوع التصنيف الائتماني الذي تصدره غدا STANDARD AND POORS.

وإذ قرر مجلس الوزراء مواصلة العمل للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، قال الرئيس الحريري إن لبنان غير معني بأي تصنيف وإنما هو معني بالاجراءات الواجبة على الصعيدين المالي والاقتصادي..

وأوضح وزير الاعلام جمال الجراح ان الاعتقاد السائد هو إستمرار التصنيف الحالي..

وفي موضوع النفايات في الشمال قرر مجلس الوزراء استملاك الارض في الحواكير..

نتائج جلسة مجلس الوزراء في تقرير للزميلة ميرنا الشدياق.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

بمعزل عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الصيفية في بيت الدين، فإن الجلسة تكتسب أهمية ذات مغزى كونها مؤشرا واضحا إلى استعادة الحكومة عافيتها وإعادة ترتيب وجدولة أعمالها على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وإذا كان جدول أعمال الجلسة يتضمن ستة وأربعين بندا عاديا، فإن ثمة مواضيع من خارج الجدول أقرها مجلس الوزراء كتعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري وهي خمسة أعضاء مع اعتراض القوات والمردة وتضامن على شكل نصف إعتراض من الإشتراكي.

على أن مجلس الوزراء التأم على إيقاع التصنيف الإئتماني للبنان والذي لفحه في الساعات الاخيرة مناخ تفاؤلي جمدت بموجبه وكالة (ستاندرد اند بورز) تصنيفها عند (-B) بما يبعد سيف خفضه إلى (CCC).

وانتقد الرئيس الحريري في بداية الجلسة الحديث حول التصنيف من اختصاصيين وغير اختصاصيين واعتبر أن هذا يعطي تناقضات تضر بمصلحة البلد، ودعا للعمل على تحقيق إنجازات على الصعيد الاقتصادي من سيدر والموازنة والإصلاحات والتعيينات.

فيما طالب الوزير خليل عدم التعاطي بخفة مع التصنيف بل تحت سقف مصلحة الدولة وضمن نقاش هادئ رصين ومسؤول.

هذا التصنيف الإيجابي المنتظر صدوره غدا يفترض أن يشكل حافزا لإطلاق ورشة اقتصادية ومالية وإصلاحية جديدة بحيث لا يجوز أن تنام الحكومة على حرير تجاوز قطوع (ستاندرد اند بورز) بل عليها أن ترى في الأمر جرس إنذار.

ومن عين التينة التي زارها موفدا من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إعتبر الوزير السابق غازي العريضي أن الأوان قد آن لكي نحفظ لأنفسنا في لبنان التصنيف الذي يستحقه البلد وأهله لا أن ننتظر تصنيفات الآخرين.

فيما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد إغترابي أن اللبنانيين المغتربين هم قرش لبنان الأبيض الذي يجب أن يحافظ عليه ويستثمر فيه في المحطات الحالكة مبديا أسفه لأن الوطن عرضة لمثل هذه المحطات الآن.

وحول ملف التعيينات قال وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس للـNBN أن الرئيس الحريري والوزير باسيل ما اجتمعا إلا وكان ملف التعيينات ثالثهما وأشار إلى أن العهد لم يغير شيئا في موضوع المحاصصة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

بعد أن كتم نبوته الكاذبة لسنوات، خرج الرئيس الاميركي زاعما أن الله اختاره لامانة لم يحملها أسلافه. فخلال مؤتمر صحافي عقده فجأة في البيت الأبيض يقول دونالد ترامب "هذه ليست حربي التجارية على الصين، هذه حرب كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون، مستعيرا مصطلحا توراتيا"أنا هو المختار".

ومن تنصيب نفسه مرسلا لخوض حرب تجارية، الى ملك لبني اسرائيل طالبا من اليهود الاميركيين أن يدفعوا دينا سابقا في موسم الانتخابات. "ما من رئيس على الإطلاق قام بما قمت به لإسرائيل، من مرتفعات الجولان والقدس الى إيران"، يقول الرئيس الاميركي.

ومع انتحال ترامب صفة "المختار" لمحاربة اقتصاد الصين العملاق، هل ينجو لبنان المرهق اقتصاديا من شركات التصنيف الائتمانية الاميركية التي هي بالتأكيد ليست بالملائكة؟ لبنان يبدو أنه اعطي فترة ستة أشهر اضافية قبل اعلان تصنيفه الجديد، فهل تبقى الاعتبارات المالية والاقتصادية هي الحاكمة أم ستدخل الضغوط والاعتبارات السياسية على الخط؟ لكن الاهم أن لا نكون عونا لمن يتربص بلبنان شرا بخلافات قد تعطل البلاد لاسابيع كما حصل مؤخرا. فالحمد لله التأمت الحكومة بجلسة منتجة بعد غياب قسري واثر جهود ولقاءات أثمرت عودة الى ممارسة الحياة السياسية. جهود نوهت بها كتلة الوفاء لللمقاومة مشددة على منطق الحوار لمعالجة نقاط الاختلاف في الشأن الداخلي.

جلسة حاول البعض خلالها الجعل من مسلمات وطنية نقاط خلاف. مقترح قواتي لاضافة عبارة حصرية السلاح بيد الدولة على قانون الدفاع الوطني يرد عليه وزير الدفاع بالقول ان الامر خارج النقاش، ومع الاصرار القواتي، يطلب الوزير محمود قماطي اضافة معادلة الجيش والشعب والمقاومة ليتدخل رئيس الحكومة طالبا من القوات التراجع وابقاء الامور على ما كانت عليه.

وفي الشأن الخارجي الاقليمي، معادلة المنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة أطلقها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في وجه الغطرسة الاميركية. كلام الشيخ روحاني جاء خلال الكشف عن منظومة power بور الصاروخية جو ارض التي قال فيها انها تضاهي منظومة "الاس ثلاثمئة" الروسية لا بل تقترب من الاس اربعمئة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

مجلس الوزراء في بيت الدين بعد انقطاع طويل عن الاجتماعات، بجدول أعمال خال من الملفات الخلافية، فالتسوية الثنائية استعادت صحتها ووسائل عملها المعتادة وطقوسها فكان الآتي: الوزير جبران باسيل الى بيت الوسط عشية الجلسة، توافق بالقطعة مع الرئيس الحريري على استكمال تعيينات المجلس الدستوري، مرشح القوات خارج الأسماء الخمسة، طعنة بالزائد طعنة بالناقص في ظهر سمير جعجع، لا مشكل الحليف بيحمل ومعروف عنه أنه لا يخرب على الاستقرار منذ الطائف ولو دفع الثمن من كيسه.

وقد حظيت تعيينات الدستوري ببصم وزراء أمل الذين سلفهم رئيس القوات بتسهيله تعيين حصة المجلس النيابي في المجلس الدستوري وتلقى في المقابل وعدا من الرئيس بري بدعم مرشح القوات في مجلس الوزراء. وحدهم وزراء الاشتراكي ساندوا وزراء القوات في الأسم الماروني فيما اعترض وزير المردة يوسف فنيانوس على آلية التعيين ، لكن اصواتهم لم تفرمل القطار

ولا داعي طبعا للرهان كثيرا على اللجنة التي ستشكل لدرس الوضع الفلسطيني وما ستكون نتيجة عملها، إذ احتسبنا أن وزير العمل المعني بالملف هو وزير القوات كميل أبو سليمان. توازيا، التسوية الحريرية -الباسيلية، أنجبت توافقا على مطمر للنفايات في منطقة الحواكير في الضنية، يفترض إذا لم تضربه ريح معاكسة كالتي ضربت مطمر تربل، يفترض أن يمتص تدريجيا مفاعيل الكارثة البيئية والصحية التي ضربت الأقضية الشمالية الأربعة في عز موسم الصيف .

يوم العسل الحكومي تعزز اكثر بالتطمينات التي تسربت الى الحكومة، عن أن ستاندرد أند بورز سترجىء اصدار تصنيفها لبنان مدة ستة أشهر كي تمنح حكومته الفرصة اللازمة لاستكمال تدابيرها التصحيحية الواردة في موازنة 2019 ولإعداد موازنة 2020. والمتوقع الآن، أخلاقيا ومصلحيا، أن تشفق الدولة على نفسها كما تشفق عليها الدول الصديقة وأن تعمل مصلحتها مقتنصة الفرصة الجديدة المتاحة، إن صدقت المعلومات عن ستاندرد أند بورز وإذا لم تفاجئها فيتش بتقريرها الليلة، وإلا سقط لبنان في هاوية سحيقة لا قيامة له من بعدها، اقله ليس على يدي هذه الطغمة الحاكمة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

الوضع في البلاد ايجابي، انه الواقع ولو انه لا يجسد تمنيات كثيرين في الداخل والخارج دأبوا منذ انتخاب الرئيس ميشال عون على اشاعة اجواء سلبية سياسيا وماليا دفع ثمنها اللبنانيون الكثير الكثير. الوضع في البلاد ايجابي طبعا نسبة الى ما يحيط بلبنان من اوضاع مشتعلة وما يتعرض له اقتصاده من ضغوط بفعل وجود مليوني نازح سوري ولاجىء فلسطيني على ارضه.

فاليوم عادت الحكومة الى العمل مجددا واعطت جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين انطباعا جديا بالاتجاه نحو الانتاج على غير صعيد.

وعلى هامش الجلسة وما تبعها من ردود فعل قواتية سلبية في موضوع تعيينات المجلس الدستوري تيشر معلومات ال "او تي في" الى ان ما جرى في مجلس الوزراء هو ان القوات اللبنانية طلبت حصة والتيار الوطني الحر كان موافقا، لكن القوات اصرت على ان يكون مرشحها لهذا المنصب حصرا من الطائفة المارونية، ليتبين ان المرشح الماروني من جانب التيار اكثر كفاءة في مجال العلوم الدستورية وله مؤلفات وهو صاحب سمعة مرموقة، وازاء اصرار القوات على مرشحها الماروني حصرا ورفض تمثيلها بأي مرشح من اي مذهب مسيحي اخر، انهى الامر بعدم تعيين اي مقرب من القوات في المجلس الدستوري بفعل التعنت القواتي لا اكثر ولا اقل.

وفي الاطار عينه ووفق مصادر متابعة لما حصل في مجلس الوزراء وبعدما رددت انها تشكل على وعد الرئيس الحريري.

في هذا السياق فقد ظهر بكل بساطة ان كل ما كتب وحكي عن عودة التحالف بين جعجع والحريري وتكرار اصطفاف 8 و14 اذار، انما كان مجرد كلام سقط امام لحظة الحقيقة.

يبقى موضوع ايكوشار المزمن الذي وضع مجلس الوزراء حدا نهائيا له اليوم وهو ما لقي ترحيبا عارما من جميع المواطنين ذوي الحقوق العالقة منذ عشرات السنوات.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

23 آب 1985... إنه يوم جمعة

23 آب 2019... إنه يوم جمعة

أربعة وثلاثون عاما ، بالتمام والكمال

23 آب 1985، يوم ولادة المحطة

كتابة ألف مقدمة، في السياسة وفي الأمن وفي الإقتصاد وفي القضاء وفي البيئة وفي الدبلوماسية، أسهل ألف مرة من الكتابة عن الذات وعن الروح وعن البيت، وهذه الثلاثية هي التي صنعت المؤسسة... هذه الثلاثية ما أسهل الإحساس بها وما أصعب الكتابة عنها:

عما نكتب؟

هل نكتب عن إضاءة الشاشة على ضوء الشموع ووراء أكياس الرمل؟

هل نكتب عن زمن التحدي الذي لم يكن يوقفه لا تهديد ولا وعيد؟

هل نكتب عن السير بين النقاط وبين الألغام وبين القذائف وبين السيارات المفخخة؟

هل نكتب عن " تنفس الصعداء بين depart القذيفة والـarrivee؟

هل نكتب عن الشغل تحت الأرض في استديو المبنى في دار المعلمين في صربا؟

هل نكتب عن النقلة إلى أدما من دون أن يتوقف البث للحظة، في مواجهة متكافئة وغير متكافئة للسلطة التي كانت قائمة آنذاك؟

هل نكتب عن شهيد خيمة السلام الزميل بيار شباط وشهيد حرب تموز الزميل سليمان الشدياق؟

هل نكتب عن زملاء وفريق عمل كانوا يستشهدون كل يوم وأعطوا وخاطروا من أجل أن تبقى المحطة وتستمر الأولى؟

هل نكتب أن المؤسسة هي الأكثر حثا للسلطة ليكون للبنان قانون يشرع المرئي والمسموع؟ وأنها تحولت منذ العام 1992 إلى مؤسسة لها نظامها ومساهموها وهيكليتها القانونية واستقلاليتها؟

هل نكتب أن المحطة أصبحت قدوة لسائر المؤسسات، الرسمية منها وغير الرسمية، إلى درجة أن الرئيس بري ذكر في إحدى جلسات مجلس النواب عام 1997 بما سبق ان قاله وهو : "إدفعوا خمسين الف دولار كراتب شهري لبيار الضاهر كمدير عام رئيس مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، إذا كنتم تريدون ان تنهضوا بهذا التلفزيون؟

نعم ، لا تذكر الـLBCI إلا ومرفقة ببيار الضاهر، هذه ليست مكابرة وليست مبالغة ، هذه حقيقة يجهر بها الجميع إلا بيار الضاهر، اما لماذا فاسألوه.

حين نكتب عن الـLBCI نسترجع كتاب الإعلام في لبنان، هذا الإعلام الذي مر بعصر ذهبي في الحرب، ليس بسبب الحرب بل بسبب عدة عوامل، والمفارقة أنه في زمن السلم يمر اليوم في مرحلة موت سريري.

لماذا صمدت الـLBCI وبقيت؟ لأنها تعكس نبض الشارع ووجدان اللبنانيين.

نعرف أننا في 2019 وليس في 1985

ونعرف أن التحدي أكبر لأن المفاهيم تغيرت والأجيال تبدلت:

إبن الـ34 عاما ولد يوم ولدت المحطة ، وما عليها ان تقدمه له ليس هو ما كانت تقدمه لوالديه في العام 1985.

إنه تحد يومي لمواكبة الجيل الجديد، من دون التخلي عن الأجيال القديمة، ولمواكبة العصر بكل تقنياته وتقدمه الباهر.

لكن التحدي الأكبر في أن تبقى الـLBCI شاشة الحريات وشاشة تفاعل الأفكار: لا طغيان لفكرة على فكرة ولا إلغاء لفكرة على حساب فكرة أخرى، فمن دون الحرية وتفاعل تبادل الأفكار، لا معنى لشاشة ولا معنى لإعلام وحتى لا معنى لوطن.

في 23 آب 1985 تحدث بيار الضاهر في دقيقتين وخمسين ثانية عن الثلاثين سنة الآتية.

اليوم عشية 23 آب 2019 وفي سهرة الـLBCI هل سيتحدث بثلاث دقائق عن الثلاثين سنة القادمة؟

بكلمات قليلة "شرقت شمس الـLBCI وتغير كل الموضوع".

ونترككم مع الأغاني التي واكبت الـLBCI وكل أغنية واكبت حقبة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

على شرفة صنفت مقرا صيفيا أطل رئيس الجمهورية ملوحا للسياح والزوار في باحة بيت الدين قبل أن يرأس مجلس الوزراء. هواء المختارة المنعش أرخى بظلاله على الجلسة لولا استحضار ملائكة الأخوين فتوش وشياطين معمل سبلين، بحسب سجال اندلع بين الوزيرين وائل بو فاعور وصالح الغريب فاعتمر رئيس الحكومة خوذة الإطفائي وأطفأ السجال الاشتراكي الديمقراطي.

بين السلملك والحرملك سجل تقارب عوني اشتراكي فاستند وزير الخارجية جبران باسيل إلى مطالعة بو فاعور وتبنى نظرية الادعاء على آل فتوش جزائيا ووجوب دراسة الملف من الناحية البيئية مع ضرورة التثبت من تورط بعض قضاة شورى الدولة بالتواطؤ مع فتوش وإحالة المتورطين الى القضاء.

من خارج بنود النزهة الحكومية عين أعضاء المجلس الدستوري فأصيبت القوات اللبنانية بنكسة المقعد الماروني الذي سحب منها بعد دعم تلقته من بري والحريري وأعطي للتيار بعد لقاء ليلي جمع الحريري بباسيل فصنفت القوات التعيين في خانة قلة الأخلاق السياسية ، ولتعيين أعضاء المجلس الدستوري تتمة بعد الوقوف على مدى اعتماد الكفاءة بدلا من المحسوبية ، فعلى مشارف قصر بيت الدين اعتصم الناجحون في دورة خفراء الجمارك الذين ينتظرون منذ خمس سنوات على قارعة التعيين في وقت يجمع فيه المسؤولون على ضرورة مكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية والمفارقة أن الخفراء الناجحين من المسلمين أربع مئة وستة وعشرون زائدا واحدا عن المسيحيين بما لا يمس المناصفة ولا يهز أمن التوظيف الطوائفي " وهور يا بو الهوارة" على حد قول أحد الناجحين .

تعيين خفير في الجمارك أعطى صورة طبق الأصل عن حكم الفساد في جميع إدارات الدولة وعلى هذا الصيت باتت شركات التصنيف الائتماني خفيرة على وضع البلد المالي . عيون اللبنانيين شاخصة إلى تقارير موديز وستاندرت اند بورز وفيتش وإلى مسودات تصنيفات تعتمد على سياسة الدولة المرسومة بين المصرف المركزي ووزارة المال وفي انتظار صدور العلامات فإن لبنان لم ينل حتى المعدل في قائمة المصنفين دوليا ضمن الدول التي تحتضر ماليا الأمر الذي رأى فيه القيمون على السياسة المالية ظلما وقال عنه رئيس الحكومة سعد الحريري إننا كدولة بصرف النظر عن نتائج مؤسسات التصنيف لدينا الإجراءات الخاصة لحفظ الوضع المالي والاقتصادي ونعمل للحفاظ على استقرارنا وعلى ماليتنا العامة .أرجأت شركة فيتش تقريرها الذي كان مفترضا صدوره اليوم وأمهلت الحكومة ستة أشهر إضافية.