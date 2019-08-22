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مديرية الطيران المدني: نعمل على اعادة الركاب اللبنانيين الى بلدهم خلال اسرع وقت !

22
AUGUST
2019
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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي: "تبين أن وكالة "نيو بلازا تورز" للسياحة والسفر لم تتقيد بأدنى الشروط المطلوبة لنقل السياح من والى لبنان، اذ اتضح بأن الوكالة اعلاه قامت بإجراء حجوزات وهمية على الفنادق، ولم تدفع المستحقات المادية المتوجبة إلى شركة AIR ONUR التركية، مما تسبب بخسائر مادية ومعنوية كبيرة بحق المسافرين.

وبناء على ما تقدم، وحيث أن شركة AIR ONUR قد امتنعت عن استئناف رحلاتها ما بين بيروت وتركيا نتيجة عدم تسديد مستحقاتها من قبل وكالة "نيو بلازا تورز"، قررت المديرية العامة للطيران المدني الغاء جميع الرحلات العارضة التي تقدمت بها شركات الطيران لصالح وكالة "نيو بلازا تورز"، وسوف تقوم المديرية بالطلب الى شركات الطيران العارضة الاخرى بتقديم التسهيلات اللازمة إلى مكاتب السياحة والسفر التي سبق أن اشترت مقاعد من وكالة "نيو بلازا تورز"، وذلك بهدف اعادة الركاب اللبنانيين الى بلدهم خلال اسرع وقت ممكن".

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