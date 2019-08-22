المطران بولس عبد الساتر يشارك مع المتطوعين في حملة "كمشة قمح"

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شارك راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر في الحملة الاجتماعية بعنوان "كمشة قمح" التي تنظمها لجنة العمل الرسوليّ التطوعيّ في جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيّات، والتي تذكّر بدور المكرّم البطريرك الياس الحويك الانقاذي من المجاعة خلال الحرب العالمية الاولى. فزار المطران عبد الساتر نقطة تجمّع المتطوعين أمام مدرسة الحكمة – الأشرفية، قبيل انطلاقهم لتوزيع القمح على المواطنين في المنطقة، مثنيًا على تلك المبادرة التي تُذكّرنا بوجوب التفكير بالآخر ومساندته في جوعه ومحنته ومرضه وحاجته، ومشدّدًا على أهمية الدور الذي لعبته بكركي، ولاسيما البطريرك الحويك لانقاذ اللبنانيين من المجاعة، من دون التمييز بينهم.



وكان وفد من الراهبات والمتطوعين التقى أيضًا المطران عبد الساتر في المطرانية، حيث قدّم له كمشة القمح مع نبذة عن الحملة، كما السترة الخاصة بها وأيقونة المكرّم البطريرك الياس الحويك.