الرئيس عون ترأس جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين. تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري وتحديد جلسة حكومية اخرى الثلاثاء المقبل

A + A -

الوزير الجراج نقل تطمين الرئيس الحريري الى ان تصنيف الشركات والمؤسسات المالية لن يؤثر على الوضع الاقتصادي والحكومة تتخذ كافة الاجراءات لضمان الاستقرار المالي

---------------

عيّن مجلس الوزراء الذي انعقد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغياب نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني، خمسة أعضاء في المجلس الدستوري وهم حصة مجلس الوزراء ليكتمل عدد اعضاء المجلس بعد ان كان مجلس النواب انتخاب حصته في المجلس في وقت سابق. والاعضاء الذين تم تعيينهم اليوم هم: الدكتور عمر حمزي، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني، النقيب عبد الله الشامي. وقد اعترض على التعيين وزراء حزب "القوات اللبنانية" وحزب "المردة".



وكانت الجلسة بدأت بدرس جدول الاعمال الذي أُقرّت معظم بنوده، فيما تم تأجيل البنود الاخرى الى الجلسة المقبلة.



تصريح الوزير الجراح

بعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين وقال:

" كان هناك بند بالغ الاهمية من خارج جدول اعمال الجلسة، ويتعلق بتعيين اعضاء المجلس الدستوري، وقد تم تعيين كل من: فوزات فرحات، عمر حمزة، الياس ابو عيد، ايلي مشرقاني وعبد الله الشامي، اعضاء في هذا المجلس. كما اقرت معظم البنود التي كانت مدرجة في جدول الاعمال، وتأجلت بنود اخرى الى الجلسة المقبلة التي ستعقد الثلاثاء المقبل. اما الموضوع الاخير الذي تم مناقشته في الجلسة، فهو تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على ان تكون برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وعضوية عدد من الوزراء."

سئل: هل سجلت اعتراضات في ما خص تعيينات المجلس الدستوري؟

اجاب: اقترح وزراء "القوات اللبنانية" اسم الاستاذ سعيد مالك، ولكن لم يتم الموافقة عليه، فتم تعيين الاسماء التي ذكرتها.

سئل: ماذا عن استملاك قطعة الارض في الشمال لانشاء المطمر؟

اجاب: تم التوافق على استملاك ارض وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الاجراءات الضرورية.

سئل: في اي منطقة تقع قطعة الارض؟

اجاب: في منطقة الحواكير في المنية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة.

سئل: هل تم البحث في تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان؟

اجاب: كل التعيينات ستتم، وتحدثت مع فخامة الرئيس مرتين في موضوع التلفزيون، وقد وعدني فخامته انه في فرصة قريبة، سيتم تعيين مجلس ادارة جديد، ولو كان الموضوع من خارج جدول الاعمال.

سئل: ماذا عن العمالة الفلسطينية؟

اجاب: تم تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس وعضوية عدد من الوزراء، لدراسة الملف الفلسطيني بكامله.

سئل: تتحضر الشركات الدولية لاصدار تصنيف لبنان الاقتصادي، فكيف تعاطى المجلس مع الموضوع؟

اجاب: اوضح دولة الرئيس في بداية الجلسة اننا غير معنيين بما سيصدر من تصينف للشركات المعنية بهذا الاطار، ولو ان الاجواء ايجابية ومن المتوقع ان يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ولن يكون هناك اي تأثير لهذه التصنيفات.

سئل: من سيدرس الطعون المقدمة بالموزانة، المجلس القديم ام الجديد؟

اجاب: ان هيئة المجلس الدستوري واحدة، وعندما يتشكل المجلس الدستوري بكامل اعضائه، يملك عندها الصلاحية للبت بكل المواضيع المطروحة عليه.

سئل: ماذا عن مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة؟

اجاب: تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد هذه القوات عبر مندوبين، علماً ان القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الامن على الحدود، انما المشاركة اللبنانية لن تشمل الاعمال القتالية.

سئل: هل تم البحث في تصنيف الشركات الدولية للبنان وتأثيرها؟

اجاب: اكد دولة الرئيس اننا كدولة، وبغض النظر عن تصنيف الشركات والمؤسسات، علينا واجب حفظ الوضع الاقتصادي والمالي، ويتم اتخاذ الاجراءات لحفظ هذا الامر، وقد تقدمنا في هذا المجال وستستكمل الحكومة كل الاجراءات اللازمة من اجل تخحقق هذا الهدف.

خلوة

وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري تناولت جدول الاعمال.



اعتصام للخفراء الناجحين في الجمارك

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر الامير امين في بيت الدين للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجهوا الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بانصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف واخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.