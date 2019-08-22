بالفيديو - فضيحة من العيار الثقيل: 5000 شخص ضحيّة تذاكر طيران وحجوزات وهمية في لبنان!

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وفي التفاصيل أن حوالي 5000 شخص وقع ضحية شركة New plaza tours، التي تقاضت من الزبائن سعر حجوزات وهميّة!

والمشكلة الكبرى تكمن في كون بعض هؤلاء باتوا خارج البلاد ولم يجدوا حجزا فندقيا، ولا حجزا لطائرة العودة.

فبعدما حجزوا طاقة سفر وإقامة في فندق عبر مكتب New Plaza للسفريات، تبيّن مع وصولهم الى وجهاتهم أنّ إشارة القبول وهميّة بحيث لم يتمّ حجز أيّ بطاقة ولا أيّة غرفة في الفنادق.

الى ذلك، اقفلت جميع مكاتب الشركة في لبنان، الامر الذي فاجأ الموظفين فيها حتّى وقد مرّ أكثر من 3 اشهر من دون تقاضيهم لمستحقاتهم من الشركة.

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من المنشورات التي تروي ما حصل مع عدد من الضحايا.