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بستاني تكشف عن موعد حفر أوّل بئر نفط في لبنان

22
AUGUST
2019
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أشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري في حوار مع "رويترز"، الى أنّ "لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في تشرين الثاني أو كانون الأول". ولفتت الى أنّ "الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام".


وقالت "هناك خططٌ لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف أموال الدولة بينما يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية في التيار، تمضي وفقا للجدول الزمني"، مبدية أملها في "تأسيس سلطة تنظيمية قريبًا".


وأكّدت بستاني، أننا "نعمل بالفعل على هذه الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لأننا ندرك أهميته للبلد ككل"، مضيفة "لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر، وعالميًا المتوسط هو استكشاف ثلاث آبار قبل تحقيق كشف"، مستشهدة بتقديرات من "توتال".


وتابعت: "إذا حققناه من أول بئر لنا، فسيكون أمرًا مذهلاً، ومن المتوقع البدء في حفر أول بئر خلال تشرين الثاني أو أوائل كانون الأول وأن يستغرق 55 يومًا".


وأردفت بستاني: "يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 كانون الثاني 2020، ونحن نلحظ اهتمامًا كبيرًا، من شركات مثل بتروناس الماليزية ولوك أويل وجازبروم الروسيتين".


وأوضحت وزيرة الطاقة، أنّ "لبنان يستهدف إنتاج 30 بالمئة من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030". مشدّدة على أنّه "ينبغي تأسيس السلطة التنظيمية في أسرع وقت ممكن".


وختمت حديثها مع "رويترز"، بالقول "بالنسبة إلي، يمكن القيام بذلك غدًا إذا اتفق الجميع".

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